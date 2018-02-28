Avantaj Cimbom’da

Galatasaray, Akhisar deplasmanında santrforsuz oynadı.

Bafetimbi Gomis dinlendirildi.

Eren Derdiyok da sakat olunca Sinan'ın merkez forvet rolüne büründüğü bir oyun oynandı.

Ama Sinan, bu rolün oyuncusu değildi. Belhanda da pek iyi gününde olmayınca Galatasaray açısından yine verimsiz dakikalar yaşandı deplasmanda.

Zaten Sinan Gümüş golünü Gomis oyuna girdikten sonra kaydetti.



Pozisyon üretemedi

Akhisar yaşadığı serbest düşüşü sonlandırıp ligde rahat konuma geri dönmüştü.

Devre arasında yapılan Seleznyov transferi takımın dengesini yeniden bulmasını sağladı. Ukraynalı futbolcu, Karabük'teki çizgisini Akhisar'a da taşıdı.

Dün gece de Muğdat'ın şutunu takip edip takımını öne geçirdi.

Kaleci Fatih'in büyük hatası olmasa belki bu gol tur için büyük anlam ifade edecekti.

Galatasaray zaman zaman Selçuk'un ve Rodrigues'in gayretleriyle etkili olsa da bir türlü pozisyon üretemedi.



?Rodrigues çıkınca

Rodrigues'in çıkışıyla birlikte de Akhisar atakları çok fazla tehdit etti Galatasaray'ı.

Okan Hoca heyecanlı. Buna lafımız yok. Ama basit nedenlerle bu kadar itiraz etmek ve sonunda atılmak onun tecrübesinde bir futbol adamı için iyi sinyal değil.

Bu galibiyet Galatasaray için final demek. Ama açıkçası yine bir deplasmanda oynanan futbol tatmin etmekten uzaktı.

Sarı-kırmızılılar, kendi seyircisi ve stadı olmadan o baskıyı, o coşkuyu ortaya koyamıyor bir türlü.

Latovlevici de şans bulup kullanamayanlardan birisiydi. Bu haliyle formayı alması bir hayli zor.

Fatih Hoca dinlendirdiği flaş golcüsü Gomis'i oyuna sokmak zorunda kaldı durumu düzeltebilmek için.

Ve öyle de oldu, Galatasaray istediği bir sonuçla final avantajıyla İstanbul'a döndü.