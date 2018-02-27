Özat’ın fendi – Mert Aydın – Fotomaç ;
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    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Özat’ın fendi

    , bu sezon seyircisiz şampiyon olmaya çalışıyor. Liderlik maçında tribünler sessiz. Hava şartları zor ama güzel günlerde de bu sayı birkaç bini geçmiyor. Kimilerine göre baskı altında olmamak avantaj.
    Ancak taraftarın baskısı sadece sahada oynayan oyuncuya değildir.
    Rakip takımadır, federasyonadır, hakemedir, kamuoyunadır. Bu nedenle bu seyirci eksikliğini Başakşehir'in lehine sayanlar fena halde yanılıyorlar.
    , sezonun ilk bölümünde üzerinde bulunan ölü toprağı kalkmış durumda. 'ın zaman zaman yaptığı acayip açıklamalar maalesef teknik direktörlük yeteneklerini gölgede bırakıyor.
    Takımına hakim ve haftalardır ligin en zor kaybeden takımlarından biri haline getirmiş.

    Zeminin kurbanı oldu
    13'üncü, 14'üncü haftalarda kadar bile şans verilmeyen Gençlerbirliği, ligin en organize takımlarından birisine dün akşam nefes aldırmadı. Sessegnon liderliğinde, özellikle ikinci yarıda tepkisel oyundan aktif oyuna geçtiler.
    Başakşehir, aslında çok da oyunun çağırmadığı bir dakikada öne geçti.
    Ancak bir türlü oyunu kanatlara yayıp rakibin dengesini bozamadılar.
    İkinci yarının başından itibaren de oyunu rakibe verdiler. Khalili'nin frikiğinde zeminin kurbanı oldu .
    değişikliklerle oyunu son bölümde koparmaya çalıştı. İten bir seyircinin yokluğunda İrfan Can, Kerim ve Bajic, oyunu Gençlerbirliği kalesine yığmaya çalıştı. Ama Gençlerbirliği, liderliği Başakşehir'in elinden alıverdi.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 27 Şubat 2018, Salı
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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