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HEPSİ
    19 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    parlıyor

    Kayserispor ilk maçta 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti zaten. Takımına hakim olan 'nın planı topun arkasına geçmekti.
    Antalyaspor'da 'nun işi zor. Çünkü takımda kimin kalıp kimin gideceği belli değil. , Etoo derken denge kaybolmuş durumda.
    Maça atak başladı Antalyaspor.
    Özellikle sağdan Nazım'la geldiler.
    Emre Güral, El Kebir, Deniz ve Danilo'nun gayretleri vardı. Ama açıkçası sahaya doğru yayılan Kayserispor çok fazla şans vermedi rakibine.
    Bir de üstüne Antalya savunmasının kayma hatası Kayseri'ye golü getirdi. Nazım'ın Gyan'la eşleşmek zorunda kalması William'ı boşta bıraktı. İkinci yarıda Antalyaspor gol aramaya devam etti. Ama Eto'o'nun yokluğu çok hissedildi.

    Alkışlar Kayseri'ye
    Kayserispor taş gibi bir takım.
    Ligin ikinci yarısında da kupanın kalan bölümünde de iddialı işler başarmaya adaylar. Antalyaspor tarafında ise Hamza Hoca'nın oyuncu grubuna hakim olması gerekiyor. Her şey netleşince Eto'o'nun da katkısıyla alt sıralardan kurtulabilirler.
    Bir de Halil Umut Meler için bir cümle. Hakemlik anlayışı iyi ama şu sakatlayıcı hareketlere kırmızı kart gösterme alışkanlığını elde etmesi gerekir.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 19 Ocak 2018, Cuma
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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