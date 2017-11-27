Altın değerinde

Fenerbahçe için yaşam kolay değil. İki sezondur bu haftalarda hep kazanmak zorunda oldukları maçlara çıkıyorlar.

Demek ki bir yerlerde hata yapılıyor.

Neyse biz dün geceye dönelim.

Fenerbahçe'deki en önemli gelişme takımın iştahının yüksek olması. Bu sezon öyle maçlar oynandı ki artık bu bile Fenerbahçeliler için sevinme nedeni.

Bu iştahla ve tabii ki Janssen'in özel performansıyla topu fazlasıyla ileride tutabildi sarı-lacivertliler.

Harika bir futbol yoktu ortada ama puan kaybedilen haftaların aksine hücum alanında daha fazla topla buluşan bir Fenerbahçe vardı.

Aatıf sürpriz adam olarak oyunun merkezinin önde olmasını sağlayan isimlerden biriydi. Antalyaspor ise zaman zaman rakip ceza alanına girse de istediği kadar üretemedi.

Savunma hatalarından ağzı yanan Kocaman'ın Topal-Josef çözümü işe yaramış gibiydi. Giuliano bir kez ortaya çıktı onda da klas bir gol attı.

Onun daha fazla oyunun içinde olması gerekiyor.



F.Bahçe lige tutundu

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin art arda iç saha beraberlikleri getiren kötü huyu ortaya çıktı. Geriye çekildiler.

Bunu yaparken kontraya da çıkamadılar.

Aykut Hoca, buna çare olabilmesi için Soldado'yu oyuna aldı. Onun hemen sakatlanması büyük bir şanssızlıktı. Fenerbahçe bir türlü o ikinci golü atamayınca rakibin heyecanını arttırdı. Etkisiz kalan Antalya'da Leonardo, değişikliklerle takımını öne taşımaya çalıştı.

Ancak bu konuda çok zayıf kaldılar. Fenerbahçe lige yeniden tutunmuş görünüyor. Ama her maç üzerine koyarak oynamıyor. İkinci yarıda istenen kontraları yapamadılar.

Topun arkasına geçildiğinde baskı yeniyor.

Antalya deplasmanında kazanmak az buz iş değil. Eğer devre sonuna kadar puan kayıpları minimumda tutulursa transfer heyecanı yaşanacak. Antalya tarafında ise başkanın açıklamalarının da ışığında hayırlı sinyaller gelmiyor.