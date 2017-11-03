Visca kurtardı

Başakşehir'in sıkıntısı ortada.

Yaşlı ve kolay yıpranan kaliteli oyuncuların yerini dolduramıyor.

Emre, Adebayor gibi futbolcuların yokluğunda yerlerine oynayan gayet kaliteli isimler bir türlü Abdullah Avcı'nın sistemine ayak uyduramıyor. Toplu rotasyonda bu sıkıntı daha da büyüyor.

Açıkçası dün gece kaleci Mert'i ve biraz Kerim'i saymazsak rotasyondan yararlanan futbolcular etkisizdi. İrfan ve Gökhan'dan oluşan orta saha bir türlü verimli olamadı. Orta sahası bu kadar etkisiz bir takımın, maça ağırlığını koyması mümkün değil. Üstüne hücumda Mevlüt de rakip savunmayı tehdit edemedi.

İlk yarı tamamen Hoffenheim üstünlüğünde geçerken pek bir hücum ağırlıklı görünen Başakşehir, maçın başında Kerim'le yakaladığı pozisyon hariç rakip kale önünde etkinlik gösteremedi. Kaleci Mert'in kurtarışları olmasa daha ilk yarıda yenik duruma düşebilirdi Başakşehir.

Cezalara kızmak yok Rakip savunmanın ortasında yer alan Vogt'un sakatlanıp çıkması bile hareketlendiremedi takımımızı.

İkinci yarı başında bağıra bağıra gelen golden sonra Hoffenheim istediği gibi oyunu kontrol etti.

Ta ki Visca oyuna girene kadar.

Boşnak kanat oyuncusu, topla her buluştuğunda maça heyecan getirdi.

Bir anda Hoffenheim geriye yaslandı ve baskı oluştu. Visca son dakikada attığı golle takımının şansını devam ettirdi.

Maçlarda sahaya bir şey atmaya amma meraklıyız. Sonra cezalar gelince kızıyoruz.

Yeter ama artık!