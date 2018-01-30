Antrenman maç

Başakşehir net bir şekilde şampiyonluğun en büyük adayı. Bunu dün geceki karşılaşmaya bakarak söylemiyorum.

Çünkü bu kadar organize bir takım karşısında lige şimdiden havlu atmış, kadrosunu bu amaçla devre arasında alt lig seviyesine indirmiş bir ekibi bulursa böyle yapar zaten. Bunu söylerken kadronun derinliği ve tecrübesinden bahsediyoruz.

Ligdeki birçok takım 8 numara, 10 numara ararken Başakşehir'de bunları ve aynı zamanda 9 numarayı da oynayabilen Adebayor var. Togolu'nun saha içindeki varlığını sadece gol ve asistlerde ölçemeyiz.

Keza Visca genç ve bilinmeyen bir futbolcu olarak geldiği Başakşehir'de Süper Lig'in tartışmasız en değerli isimlerinden biri haline geldi.



Tek handikap taraftar

İlk dakikadan itibaren başlayan baskı kısa sürede arka arkaya golleri getirdi. Maç daha ilk yarının ortalarında fiilen bitti. Attamah'ın yokluğunda Mahmut Tekdemir'in stoper oynaması bile bir problem olmadı.

Bu maçta en büyük kazançlardan bir tanesi Napoleoni. İtalyan oyuncu, belki bu takımda alternatif oyuncu ama geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şans verildiğinde hep olumlu işler yapıyor.

Başakşehir için haftada bir maç var. Yaşlı kadro için daha iyi bir fikstür olamaz. Bence tek büyük handikapları var. Rakipleri kadar seyirci destekleri yok. Ligin belirleyici haftalarında bu önem kazanabilir.

O zaman da Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Emmanuel Adebayor gibi oyuncuların anlamı ortaya çıkmak zorunda.