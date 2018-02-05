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    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe’ye ipucu

    Uzun süredir ilk kez bir takım 'de karşı oyununu bu kadar net bir şekilde kabul ettirdi. Belki bu oyun için galibiyete yetmedi ama Başakşehir gelecek hafta oynayacağı maçı öncesinde hem puan hem de Emre'yi kaybetti.
    Maçın başında Jahovic'in de katılımıyla güçlenen Konyaspor hücum grubu, Başakşehir'i yarı alanına hapsetti.
    Bu dönemde yakalanan fırsatlar, hele hele Jahovic'in pozisyonu 'in öğrencileri adına büyük kayıptı.
    Nitekim sahada sadece iki futbolcunun, Emre ve Adebayor'un, anlayabildiği bir organizasyon golü getirdi.

    Sorun orta sahadaydı
    İkinci yarının başında da Başakşehir'in organizasyon musluğunu tıkadı Konyaspor. Ama işte böyle bir rakibe karşı bu üstünlüğü golle sonuçlandırmak gerekiyor. O bölümde gol gelse belki maçı da kazanabilirdi Konyaspor.
    Gol son dakikada gelince beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar.
    Başakşehir tarafında orta sahaya hakim olamama konusu en büyük sorundu.
    Sezonun kalanında Fenerbahçe, ve 'la oynayacakları maçlardaki bu bir sorun yaratır mı? Bunu da hep beraber göreceğiz.
    Ama dün akşamın özeti şu. Başakşehir oyunu bozulamayacak bir takım değil. Gelecek hafta için Fenerbahçe'ye 'ın eski takımından büyük ipucu geldi.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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