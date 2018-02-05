F.Bahçe’ye ipucu

Uzun süredir ilk kez bir takım Başakşehir'de karşı oyununu bu kadar net bir şekilde kabul ettirdi. Belki bu oyun Konyaspor için galibiyete yetmedi ama Başakşehir gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde hem puan hem de Emre'yi kaybetti.

Maçın başında Jahovic'in de katılımıyla güçlenen Konyaspor hücum grubu, Başakşehir'i yarı alanına hapsetti.

Bu dönemde yakalanan fırsatlar, hele hele Jahovic'in pozisyonu Mehmet Özdilek'in öğrencileri adına büyük kayıptı.

Nitekim sahada sadece iki futbolcunun, Emre ve Adebayor'un, anlayabildiği bir organizasyon golü getirdi.



Sorun orta sahadaydı

İkinci yarının başında da Başakşehir'in organizasyon musluğunu tıkadı Konyaspor. Ama işte böyle bir rakibe karşı bu üstünlüğü golle sonuçlandırmak gerekiyor. O bölümde gol gelse belki maçı da kazanabilirdi Konyaspor.

Gol son dakikada gelince beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar.

Başakşehir tarafında orta sahaya hakim olamama konusu en büyük sorundu.

Sezonun kalanında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la oynayacakları maçlardaki bu bir sorun yaratır mı? Bunu da hep beraber göreceğiz.

Ama dün akşamın özeti şu. Başakşehir oyunu bozulamayacak bir takım değil. Gelecek hafta için Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman'ın eski takımından büyük ipucu geldi.