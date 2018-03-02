Kırmızı gece

Tam sevinmiştik hafta sonunda.

Kimin kazandığından bağımsız gerginliğin az olmasıydı mesele. Ama aynı statta dün gece bu kez dirsekler, çirkin itirazlar, itiş kakış ve kırmızı kartlar başroldeydi.

Hafta sonu futbol resitali sunan Quaresma, bu kez oyuna girdikten kısa süre sonra önce dirsek atıp kırmızı kartı gördü. Yetmedi geri dönüp hesabı kapatmak istedi.

Önüne çıkana vurmayı ihmal etmedi.

İki takım oyuncuları birbirleriyle kavga etmekten bir süre futbol oynayamadılar. Volkan Demirel yılların tecrübesi. Takımının attığı ikinci golden sonra saçma sapan bir sarı kart gördü.



İspanyol rüzgarı

İkinci yarı ikinci sarı kartı görme çabasını sürdürdü ve atıldı. Alper sarı kartı varken Tolgay'ı herkesin gözü önünde itiverdi ve atıldı.

Halbuki ilk yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. Negredo ve Soldado karşılıklı goller atmış İspanyol rüzgarını hissettirmişti.

Beşiktaş, Lens'in bonservisini aldığı şu günlerde daha iyi bir performans bekliyordu. Ama Hollandalı oyuncu sahada hayalet gibiydi.



Birinci sınıf pas verdi

Bulduğu pozisyonda da Hasan Ali yetişene kadar düşündü. Fenerbahçe'de uzun süre sonra oynayan Mehmet yorulana kadar etkiliydi.

İkinci golde Şener'e verdiği pas birinci sınıftı.

Tabii art arda gelen kırmız Kartlar teknik adamların taktik planlarını alt üst etti.

Oyuncu değişikliği haklarını istedikleri gibi kullanamadılar.

Kaleci Volkan Demirel atılınca kırmızı kart görüp oyundan atılınca yerine oyuna giren Kameni ısınmadan kalesinde golü gördü.

Açıkçası uzun yıllar unutulmayacak bir derbi yaşandı.

Ne yazık ki unutmama nedenimiz sahada oynanan futbol olmayacak.

Bu sonuç 1 ay sonraki rövanşa bilinmezlik bıraktı. Az da olsa avantaj Fenerbahçe'de.