Mesut bir gece

Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında öyle bir galibiyet aldı ki Alanyaspor adeta Başakşehir karşılaşması için enerji buldu. Belki Ankara'dan puansız dönselerdi güçlü rakiplerinin karşısına şey teslimiyet içinde çıkabilirlerdi.

Mesut Bakkal, otobüsü amaçsızca park etmek yerine elindeki Emre, Efecan, Mbilla, Fernandes ile geçiş oyunlarını kullandı.

Orta sahada Taha ve Sackey ile alanı daralttı. Pas yapmayı seven Başakşehir, bu özelliğini ortaya koyamadı. Emre Belözoğlu ve Mossoro, Mevlüt'ten koptu.

Adebayor'un yokluğunda Mevlüt zayıf kaldı. Kolay çalım yiyen Başakşehir savunması, gol yemekle kalmadı fazlasıyla pozisyon verdi.

Yenilgiyi hak etti

Bajic'in girmesiyle çift santrfora dönen Başakşehir yine de üretim zorluğu yaşadı. Kontrataklarla gole yaklaşan hep Alanya oldu. Ligin en dengeli stoperlerinden Epureanu, iki kontratak önlemeye çalışırken atıldı. Haftaya oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde yenilgi kadar kötü haberdi bu.

Başakşehir için haftaya lider olma şansıydı bu maç. Ama hak ettikleri bir yenilgi aldılar. Mesut Bakkal ile 2'de 2 yapan Alanyaspor kümede kalma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.