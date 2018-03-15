Okulun son günü – Mert Aydın – Fotomaç ;
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HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Okulun son günü

    Bayern Münih'le oynamak kolay değil. Hele hele ilk maçı 5-0 kaybetmişseniz.
    , hafta sonunda bir başka Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Biz, , gibi şanslı değiliz.
    Sadece şampiyonumuz doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
    Bu nedenle rotasyon normal karşılanmalı.
    Ayrıca oynayan futbolcuların çabası da takdire şayandı.
    Açıkçası ikinci yarının başında Bayern farkı ikiye çıkardığında bu iki takımın arasındaki güç farkını gösterse de oyunun hakkı değildi.
    zaman zaman rakibini zorluyor ilk maçın aksine Love'u rakip ceza alanına sokabiliyordu.
    Ama bu tip rakipler önünde, o rakip yüksek viteste oynamıyor olsa bile hata yapma lüksünüz yok.
    İlk golde Müller'in Thiago'ya attığı pasın kalitesini de ölçmek zor.

    Türk futbolu düşünmeli
    Beşiktaş'ın önde yaptığı baskının ürünü olarak gelen golden sonra Şenol Hoca da yaptığı değişikliklerle maçı çevirmeye çalıştı.
    Ama rakibin oyun planı ve ezberi müthiş. Bir de üstüne Guardiola tezgahından geçmişler.
    İki maçta yenilen goller üzerine sadece Beşiktaş değil Türk futbolu düşünmeli.
    Taraftar, ilk maç sonucuna rağmen tribünlere gelerek bu sezonun hakkını futbolcularına verdi.
    Onlar da Bayern seviyesine gelinebileceği konusunda ipuçlarını gördü. Beşiktaş için rüya gibi geçen bir Şampiyonlar Ligi sezonu oldu.
    eşleşmesi; istenen sonucu vermese de her maçtan ve her sonuçtan ders çıkarma konusunda Beşiktaş başarılı.
    Bunu; geçen yılın tecrübesini nasıl kullandığıyla gördük.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 15 Mart 2018, Perşembe
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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