Günlük hesaplar – Mert Aydın – Fotomaç ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    hesaplar

    Bu işi bizim yıllardır içinden çıkamadığımız bir şey. Yabancı sayısıyla mı oynasak, altyapı sorununa mı el atsak derken hep en sonunda teknik direktörü değiştiriyoruz. Bir süre sonra yeni geleni de gönderiyoruz.
    Hani derler ya, " 22 kişinin 90 dakika oynadığı ve Almanlar'ın kazandığı bir oyundur" diye, biz de Milli Takım, "Önünde sonunda başına 'in geçtiği bir takımdır." Tabii bu işin şaka kısmı ama işi ciddiye taşıyacaklar da açıkçası bu konuda bizden farklı davranmıyorlar.
    Hep şaka hep şaka... Koskaca Lucescu, gelir gelmez belirli bir senaryonun repliklerini sunuyor bizlere.
    Üstüne bir de Oğuzhan krizi yaşanıyor. Daha işin başında herkesin bu kadar güvendiği bir teknik adamın bile prestiji ve tabii ki kredisi sıfırlanıyor.


    PLANLAR DOĞRU UYGULANMALI
    Halbuki Türkiye Milli Takımı'nın istenen noktalara gelmesi için ciddi bir planlama gerekiyor. Bunu sadece 'Alt yapıdan o gelsin, bu gelsin' diye görmeyelim. Eldeki oyuncu havuzunun en doğru şekilde kullanılması da en az bu şekilde doğru. Yetenekli gördüğümüz futbolcuların hangilerinin beraber oynayarak doğru bir sinerji yaratabileceğini analiz etmek gerekiyor. senaryolarla Milli Takım Teknik Direktörü'nü meşgul olmaması lazım. Eğer 4-2-3-1 oynuyorsan hangi üçlünün yan yana daha doğru işler yapabileceğini veya diğer oyun dizilişlerinde kimlerin oynamasını gerektiğini hesaplamak gerekiyor. Yoksa Lucescu da bizden daha iyi biliyordur ki, en iyi 11 oyuncuyu sahaya sürerek Milli Takım'ın başarılı olmasını bekleyemeyiz.
    Eğer plan programı doğru yapmaz, günlük hesaplarla uğraşırsak yine 20 yılda bir turnuvaya, 48 yılda bir de 'na gideriz.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 27 Mart 2018, Salı
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
      1. SMS: MAY yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Mert Aydın'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        MAY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Mert Aydın - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN