Beklemedeler

Yeni Malatyaspor ile oynamak kolay değil. Nerede duracaklarını, rakibin oyun kurma planlarını nasıl imha edeceklerini iyi biliyorlar. Bu nedenle onlara karşı galip gelmeyi başaran takımlara özel bir bonus verilebilir. Dün akşam da şampiyonluk adayı Başakşehir'in erken gol bulmasına karşın rahat bir maç oynamasına hiç izin vermediler. Başakşehir'de Emre'nin yanında İrfan Can, Epureanu'nun yanında Mahmut oynuyordu. Sakat olan Mossoro'nun yerinde ise Arda vardı. Fizik olarak da hazır görünmeyen Arda, klasıyla idare etmeye çalıştı. O klas öyle bir klas ki maçın sonunda Bajic'e attığı bir pas var müthiş. Ama Mossoro arandı yine de. Tabii Emre, pas trafiğini harika yönetti. Ama son haftalarda harika bir form yakalayan Visca ile Elia'nın ortak çalışması golü getirdi. Normalde Malatyaspor'un hemen açılmasını beklersiniz. Ama onlar bunu yapmadı. Hatta ilk devrenin sonlarına doğru bir 5 dakika kaptıkları toplarla pozisyon da ürettiler.



AKILLAR SEYRANTEPE'DE

Gelecek hafta Galatasaray ile Türk Telekom'da çok ama çok önemli bir maça çıkacak Başakşehir. Net bir şekilde o maç da akıllarında. Bir türlü bu maçı koparacak hamleyi yapamadılar. Oyun 1-0 gittikçe Malatyaspor direnci arttırdı ve Başakşehir'in oyun bütünlüğünde stres kaynaklı bozukluklar ortaya çıktı. Malatyaspor'un sıkıntısı da hücum planı çeşitliliği olmayışı. Bu direncin meyvesi bir üretkenlik ortaya koyamadılar. Erol Bulut'un değişiklikleri de bir işe yaramadı. 87'de Boutaib bir heyecan getirdi sadece. Başakşehir adına haftaya kritik bir sınav var. Telekom deplasmanından gelecek sonuç, ligi şekillendirecek.