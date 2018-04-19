İsteyen finalde

Çok zor bir maç oynadı Galatasaray hafta sonunda. Şampiyonluğa tutunduğu bir karşılaşmaydı.

Fatih Terim, deplasmanda 2-1 kazandığı kupa maçının rövanşına rotasyon yaparak çıktı doğal olarak. Rotasyon dediysek bu oynayanları kendi kadrosunda görse göbek atardı Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk.

Peki ne oldu? Akhisar'ın basit ama akılcı taktiğine karşı şaşkınları oynayan bir futbolcu topluluğu. O maaş zammı istekleriyle ünlü Yasin, sezon başında uçarken şimdilerde geriye koşmaya üşenen Maicon, futbolu unutmuş Latovlevici, tek başına bir şeyler yapmaya çalışan Selçuk, rakibe asist yapma çabası içindeki Ahmet, hayalet gibi dolaşan kupa golcüsü Sinan. Devre bittiğinde Fatih Terim'in belki 7-8 değişiklik yapması gerekiyordu.

Akhisar vızır vızır geliyor, Seleznov savunmanın arkasına sarkma rekoru kırıyordu.

Biraz daha hızlı olabilse birkaç pozisyonda ofsayta da düşmezdi. Belki de ilk yarıda G.Saray'ın altından kalkamayacağı bir sonuç oluşacaktı.

İkinci yarıda da Muğdat kaçırdığı gollerle oyunun kopmasına izin vermedi.

Gomis iki pozisyon buldu o kadar. Maicon, perişan futboluna bir de kırmızı kart ekleyerek geceye damgasını net şekilde vurdu. Böyle giderse artık Denayer'e yerini kesin olarak kaptıracak.

Herkesin kupada bir derbi finaline kesin gözüyle baktığı bir ortamda Buruk ve öğrencileri, senaryoyu bozdu. Onların inancına rakibin laçkalığı da eklenince beklenmedik bir zafer kazandılar.

Bu sonuç şunu da getirdi. Akhisar, finalde F.Bahçe ya da Beşiktaş'ı yenip kupayı alırsa lig 5'incisi Avrupa'ya gidemeyecek.