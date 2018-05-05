Sinir katsayısı – Mert Aydın – Fotomaç ;
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HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sinir katsayısı

    Şampiyonluk yarışı o hale geldi ki takımlar gerginleşti.
    Artık daha fazla itiraz kartı çıktığını görüyoruz mesela. Bu sinir de oynanan futbolun kalitesine yansıyor doğal olarak.
    'ın yakın takipçisi , stres topunu devredebilmek için kazanmak istiyordu.
    Mahmut ve Adebayor'un yokluklarını hissedip hissetmeyecekleri maça damgasını vuracaktı. Abdullah Hoca bilmiyordu ki asıl sorunu sakatlıktan kurtulan Mossoro nedeniyle yaşayacaktı.
    oynamak isteyen ve de oynayan br takım. 'nın öğrencileri en küçük bir hatayı cezalandırabilirdi.
    Bajic'le gelen erken gole rağmen Mossoro'nun durumunu anlamak zor. Bu kadar tecrübeli bir futbolcunun hele bir de işler iyi giderken kendini göz göre göre attırması anlaşılır gibi değil. Sadece bu maç da değil. Ceza da alacak.

    BASKI HATAYI GETİRDİ
    Mossoro'nun atılışı maçın oynanma şeklinde net bir değişiklik yaptı.
    Devrede de Samet Hoca, yıldızı Robinho'yu maça sokarak rakibin iyice geri çekilmesini sağladı. Brezilyalı'nın kaçırdığı pozisyon kırılma anı olabilirdi.
    Dakikalar ilerledikçe Arda'nın da girişiyle Başakşehir daha iyi pas yapmaya başladı. İdeal bir oyun olmasa bile rakibin etkinliğini biraz olsun sınırladılar. Ama işte futbolda 10 kişi kalıp geri çekildiğinizde basit bir hata size şampiyonluğa mal olabilir.
    Bu yarış son haftaya kadar gidecek.
    Sadece şampiyonluk değil işin içinde ikincilik de var. Ve bu dönemde hiçbir takımın hiçbir oyuncusunun kendini kaybetme hakkı yok.
    Mossoro'nun atılışı skora yansıdı.
    'ın büyük hatası var doğru. Ama o baskının nedeni takımın 10 kişi kalmasıydı. Üstüne Arda da neredeyse bilerek (!) atıldı son anda.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 05 Mayıs 2018, Cumartesi
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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