Sara acil aranıyor

Okan Buruk ve G.Saray taraftarıları, 'Gabriel Sara çabuk dön' diye dua ediyorlardır.

Sara'nın yokluğu G.Saray'ın ritmini, oyunu düzenini taktiğini, oyun aklını ve hücum zenginliğini altüst etti.

Özellikle ilk yarıda Berkan bu görevi yapamadı, G.Saray hücumda etkili olamadı.

Aklı başında oynayan Sanchez, Torreira, Yunus ve Osimhen vardı.

G.Saray'ın yediği gol amatörceydi.

Defans organizasyonu son derece kötüydü.

İkinci yarı Okan hoca, sürpriz bir değişiklikle Abdülkerim'i çıkardı ve Berkan'ı defans çekti.

Sağ bekte de Kaan'ın yerine Sallai'yi monte etti.

Bu hamle G.Saray'ı olumlu tetikledi. Osimhen'in çalışkanlığı, Yunus'un ve Mertens'in coşkusu, G.Saray'ın etkili ataklar yapmasını sağladı.

Mertens'in kazandırdığı penaltıyı Osimhen gole çevirdi ancak sonrasında G.Saray, hücum hattı tam bir gol kaçırma yarışına girdi.



Son haftaların başarılı ismi Barış Alper inanılmaz golleri harcadı. Eğer Barış, son pozisyonda pas vermek yerine vurmayı tercih etseydi golü atardı.

O kadar çok kaçırdık ki o vuruşu yapacak cesareti gösteremedi.

Şu gerçek; Hatay deplasmanları Okan Buruk ve G.Saray üzerinde çok büyük baskı yaratıyor.

Bu baskıya Mersin'de bir kez daha tanık olduk.

G.Saraylı oyuncular kazanmak için çok çabaladı fakat hücumlarda kontrolsüz hareket ettiler.

G.Saray, hesapta yokken puan kaybı yaşadı.

Bu maç bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın John Arias gibi bir açığa, Sara benzeri bir orta sahaya, Kaan'ın yerine iyi bir sağ beke acilen ihtiyacı var.

Hakem Cihan Aydın ve VAR ilk yarıda Galatasaray'ın net penaltısını vermedi.