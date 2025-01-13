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Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Galatasaray’ın cesur yüreği
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

13 Ocak 2025 | Pazartesi

Galatasaray’ın cesur yüreği

Soğuk havaya, müthiş yağmura ve kontrol edilemeyen rüzgâra rağmen Başakşehirli ve G.Saraylı oyuncular çok iyi mücadele etti. Sara'nın yokluğunu G.Saray oyunu kurma ve yönlendirme konusunda fazlasıyla hissetti. Kerem Demirbay, Sara'nın görevini yeterince yapamadı. G.Saray, kopuk kopuk oyunun hakimiydi. Kaygan zemin nedeniyle en büyük özelliği olan pas yapma kalitesini sahaya tam olarak yansıtamadı. Ancak iki isim vardı ki G.Saray da fizik olarak tüm ağır hava koşullarına meydan okudu. Osimhen çalışkanlığı, defans arkasına yaptığı koşuların yanı sıra sürekli yer değiştirmesi Başakşehir savunmasını altüst etti. Barış Alper güçlü fiziğiyle maça damgasını vurdu. İkili mücadelelerin birçoğunu kazandı. Rakiplerini kovaladı, hücuma katkı sağladı, savunmaya bile yardıma geldi. G.Saray'ın ilk yarıda rüzgârla beraber oynamasına rağmen rakip kaleye fazla şut atmayı düşünmemesi büyük eksiklikti. Devre biterken Barış, çalışkanlığının karşılığını attığı nefis golle süsledi. Mertens önde baskı yaptı, kaleci Muhammed'in kısa düşen pasını kafayla indirdi. Yunus, Barış'a pas yaptı. Osimhen ile duvar pasına giren Barış, mükemmel bir gol yaptı. Başakşehir'in iki golcüsü Piatek ve Keny ortaklaşa bir golle imza attı. Keny'nin ortasına Muslera yatmakta geç kalınca Piatek golü attı. G.Saray, gole rağmen bozulmadı. 6 dakika sonra sahneye yine G.Saray'ın cesur yüreği Barış Alper çıktı. Sağdan kapalı köşeden kaleci Muhammed'i avlayan golü attı ve G.Saray'ı üstünlüğe taşıdı. Galatasaray çok kıymetli bir 3 puan aldı.

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Etiketler :
Kerem Demirbay, Mertens, Galatasaray, Başakşehir

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