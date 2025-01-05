Demir tavında dövülür

Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'a 10 günlük tatil yaramamış. Oyuncular fizik olarak düşüşe girmişler. Oyun ritmi olarak da alışkanlıklarını kaybetmişler. Galatasaray 22 Aralık'ta Kayseri maçını oynadı. 30 Aralık'ta top başı yaptı. 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları yaşandı. 4 günlük antrenman sonrası maça çıkıldı. Bu dinlenme serisi Galatasaraylı oyunculara hiç yaramamış. Göztepe gibi fizik olarak güçlü bir takıma karşı Osimhen'in penaltıdan attığı erken golle öne geçmelerine rağmen oyunu ilk yarı kontrol altına alamadılar. Romulo'nun Sanchez'i peşine takıp attığı mükemmel golle birlikte Göztepe, oyunun direksiyonuna oturdu. Galatasaraylı oyuncular pas trafiğinde hızlı hareket edemeyip çabuk paslaşamayınca Göztepe takım savunmasını başarıyla yaptı. Savunmadan oyunu akıllı kuran, ayaklarını iyi kullanan Sanchez'in performansı beni çok şaşırttı. Çünkü Kolombiyalı yıldızın bu kadar hata yaptığı maçı hiç görmedim.

Demiri tavında dövülür. Galatasaray yönetimi yıllardır sağ beke hızlı kademeye çabuk giden bir oyuncu almalı. Çünkü Kaan Ayhan, hem çabuk değil, hem de çok ağır. Tek özelliği topu oyuna etkili sokması. İkinci yarıdaki Galatasaray'ın özlenen oyununa yaklaşmasının ana nedeni tribünlerin müthiş desteğidir. Galatasaraylı oyuncular pas trafiğinde birbirlerine daha yakın oynadılar. Göztepe kalesine giderken çabuk hareket ettiler. Yunus'un golünde Sara ile Mertens'in paslaşmaları ve final pasları akıl doluydu. Sara'nın, Mertens'in ve Yunus'un aldığı sorumluluk Galatasaray'ın maçı kazanmasına katkı sağladı. Özellikle Sara çalışkanlığı rakipten top çalışı, oyuna akıl katması alkışlanacak güzellikteydi.