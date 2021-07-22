40 yılın en kötüsü

Atletik oyunculardan kurulu PSV'ye karşı Galatasaray takım olarak hantal kaldı.

Galatasaray'ın fizik gücü, oyuncuların aklı ve çabukluğu maalesef PSV ile mücadele edecek kaliteden çok uzaktı. 1985 yılından bu yana Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı tüm maçların çoğunu canlı olarak izledim. Gördüğüm en etkisiz, en silik, en güçsüz, en ağır ve pozisyon bilgisi en zayıf Galatasaray'ına tanık oldum. Mutlaka oyuncu takviyeleri yapılacaktır. PSV kadrosu rol model olmalı ve transferde atletik oyuncular tercih edilmelidir. 1996-2000 takımı akıllı, zeki, çabuk düşünen, becerikli ve atletikti.

Muslera'nın yediği goller hatalıydı.

Ama taç atışını Ömer'in Marcao'yu kullanması ve onunda baskı altındaki Muslera'ya pas atması daha büyük hataydı. Oysa Terim idmanda Yedlin'i "Merkeze taç atmayın" diye uyarmıştı. Bu arada Muslera hatalı yediği gol sonrası arkadaşlarının verdiği geri paslarda, PSV tribünlerinin alaylı tavrından olumsuz etkilendi ve bedenen olarak sahadaydı ama zihinsel olarak maçtan koptu.

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Erken gol için, "'Moralimiz bozuldu" yorumunu kimse yapmasın. PSV'li oyuncular öyle bir baskı yaptı ki; Galatasaraylı oyuncular rakip kaleye yüzünü bile dönemedi. Arda Turan tercihi Terim'in yanlışıydı. Arda'nın fizik gücü PSV'nin temposuna karşılık verecek durumda değildi. Yenilen gollerde Luyindama-Marcao ikilisi Zahavi-Götze ikilisini kontrol bile edemedi. Zahavi hayatının en kolay gollerini Galatasaray'a attı.

Terim belli ki İtalyanlar'ın 3'lü savunma anlayışından etkilenmiş.

Galatasaray'ın savunrmada oyuna 3'lü başlaması büyük hataydı. Bu anlayış PSV'nin kanatlardan çabuk hücum etmesine neden oldu.

Özellikle 19 yaşındaki Madueke sol kanadı otoban gibi kullandı.

PSV'nin kalitesine ve fizik gücüne dayanamayan sezona Galatasaray hezimetle başladı.

Not: Seyirci büyük güç. Covid vakalarından dolayı ülkeyi kapatan Hollanda'da tribünlerin ağzına kadar dolu olması şaşırtıcıydı. Rövanşta tribünler de aynı dolulukta olmalı.