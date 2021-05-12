Tecrübe

G.Saray'ın küme düşmüş Denizli'ye karşı farklı kazanacağını düşünüyordum. Ancak Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin evinde kaybedecekleri aklımın ucundan bile geçmedi. Öyle bir gece yaşadık ki, şapkadan tavşan değil, adeta dinazor çıktı. G.Saray bir anda şampiyonluk şansını eline geçirdi.

Denizli'de G.Saraylı oyunculara baktığımda oyun olarak Beşiktaş maçında gibi ciddiyette değillerdi.

Üç penaltı oldu, topun başına üç ayrı kişi geçti. Emre Akbaba'nın penaltı atması tamamen fanteziydi.

G.Saraylı oyuncular soyunma odasına girerken, Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyuncular mağluptu.

Ama ikinci yarı Arda, Taylan, Emre Akbaba sanki maçtan kopuk gibiydiler. Denizli golünü atınca Fatih Terim hemen değişikliğe gitti.

Doğru hamlelerle ciddiyeti yüksek oyuncuları oyuna aldı. Skorun farka taşınmasını sağladı.

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