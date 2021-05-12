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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

12 Mayıs 2021 | Çarşamba

Tecrübe

'ın küme düşmüş 'ye karşı farklı kazanacağını düşünüyordum. Ancak 'ın ve 'nin evinde kaybedecekleri aklımın ucundan bile geçmedi. Öyle bir gece yaşadık ki, şapkadan tavşan değil, adeta dinazor çıktı. G.Saray bir anda şampiyonluk şansını eline geçirdi.
Denizli'de G.Saraylı oyunculara baktığımda oyun olarak Beşiktaş maçında gibi ciddiyette değillerdi.
Üç penaltı oldu, topun başına üç ayrı kişi geçti. 'nın penaltı atması tamamen fanteziydi.
G.Saraylı oyuncular soyunma odasına girerken, Beşiktaş ve oyuncular mağluptu.
Ama ikinci yarı , , Emre Akbaba sanki maçtan kopuk gibiydiler. Denizli golünü atınca hemen değişikliğe gitti.
Doğru hamlelerle ciddiyeti yüksek oyuncuları oyuna aldı. Skorun farka taşınmasını sağladı.

***

Şampiyonluk tecrübe, birikim ve sakinlik ister. Üç takımın hocasına baktığımız zaman en tecrübelisi Fatih Terim. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular da hocaları da stresi kaldıramadı. Kenarda Fatih Terim'in sakinliği oyunculara fazlasıyla etki etmiştir. Şimdi öyle bir final yaşayacağız ki, fazla gol atan biri şampiyon olacak. G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içine, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mucizevi yenilgileri soktu. Ben G.Saraylı oyuncuların ve Fatih Terim'in bu mucizeyi, geri çevirmeyeceklerini 'yı farklı yenmeler için sahaya çıkacaklarını düşünüyorum.
G. Saray'a herhalde krizler yarıyor.
Seçim öncesi kimin başkan olacağı belli değil. Belki , G.
Saray şampiyon olursa adaylığını bile koyabilir. Gelecek adaylar ne vadedecekler ki... Üç şampiyonluk yaşamış bir başkan olarak Mustafa Cengiz, G. Saray tarihine geçer.

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Etiketler :
Beşiktaş, Fenerbahçe, Fatih Terim, G.Saray, Fenerbahçeli, malatya, Taylan, Mustafa Cengiz, Arda, Emre Akbaba, Denizli

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