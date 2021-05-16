Gerçekler Devler Ligi

Galatasaray için umutlar şampiyon olmaktı. Gerçekler Şampiyonlar Ligi'ne (Devler Ligi) gitmesini sağladı. Nefes nefese 3 maç izledik. Bir ekrandan öbür ekrana geçtik. Oyuncular hocalar, taraftarlar, heyecanlı ve stresliydi.

Galatasaray, sezon boyunca hiç hesaba katmadığı genel gol averajının kurbanı oldu. Beşiktaş'ı 7-0'lık Hatayspor galibiyeti şampiyon yaptı.

Galatasaraylı oyuncular ve Terim için üç hafta önce 3.lük biçilmişti.

G.Saray son final maçlarını doğru oynadı kazandı. Ama genel averajda Beşiktaş'ı geçemedi. Malatyaspor da Göztepe de yakışır bir mücadele sergilediler. G.Saray farklı kazanabilirdi miydi? Terim'in Denizli de dökülen Emre Akbaba, Arda Turan ve Yedlin de ısrar etmesi Malatya önünde ilk 45 dakikanın çöpe gitmesine ve gol yenilmesine sebep oldu.

Denizli'de ve Malatya önünde yenilen 2 golün sorumlusu yerini kaybeden Yedlin oldu. Üretmeyen Emre Akbaba koşacak hali olmayan Arda Turan G.Saray'a katkı bile sağlayamadı.

İkinci yarıda Terim'in yaptığı değişiklikler takımın çehresini değiştirdi.

Hücuma zenginlik getirdi. Mostafa ile başlamamak zaten hataydı.

Babel'i sola çekmek ilk yarı sağda oynatmak o kadar büyük bir hataydı.

Krizlerle yaşayan, kötü sonuçlar alan, gol atma konusunda kısır kalan G.Saray'a bence Şampiyonlar Ligi ödül oldu. Beşiktaş'ı kutluyorum.

Son haftalar hariç ligin en iyi futbol oynayan takımı olarak alkışlandılar.

G.Saray ve F.Bahçe'nin iddialı duruma gelmelerini de yine Beşiktaş kaybederek sağladı.

Galatasaray'da seçimle iş başa gelecek yönetim ucuz düşünmemesi, Terim ile yola devam etmeli, kalması gerekenlerle sözleşme yenilenmeli, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek takımı kurmak için de akıllı transferler yapılmalı.

Terim'in vurguladığı gibi ekonomi gücü yeterli olmayan başkan adayları, G.Saray'ı yönetmeye talip olamamalı. G.Saray'ın güçlü bir yönetime ve gerektiğinde kasa kolaylığı sağlayabilecek kredisi yüksek başkana ihtiyacı var.