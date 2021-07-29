Lider çıkmadı

Galatasaray'ın kadrosuna bakınca taraftarı heyecanlardıracak bir isim bile yok.

Bir oyuncunun geleceğine yatırım yapmak ve gençlere yönelmek doğru bir hamledir. Ancak iyi sonuçlar almak için kaliteli, yetenekli ve zeki oyunculara ihtiyaç vardır.

Genç isimler "Ya tutarsa" anlayışıyla alınmamalıdır. Sırf genç oynatmak adına tecrübeye sırt dönmek hatadır. Örneğin Tecrübeli Babel ve Diagne ile maça başlamamak tercih yanlışıydı. Ayrıca gol kralı olmuş Diagne itibarsızlaştırılmamalı.

Çünkü Diagne hala iş yapar.

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Muslera 'nın tutması gereken topu yumruklaması sonucu yenen gole kadar sadece sahada koşan, rakiple boğuşan, istekli ama üretemeyen bir Galatasaray izledik. Fatih Terim 'in önceliği; kaybettiğinde dahi alkışlanan, coşkulu, yüreğini sahaya koyan, skor olarak geriye düştüğünde geri dönmeyi başaran bir Galatasaray yaratmak olmalıdır.Bu Galatasaray'ın içinde yaşlı da genç oyuncu da yer almalıdır.Oyuncuların çoğunun oyun zekası, becerisi, koşu kalitesi, yaratıcılığı üst düzeyde olmalıdır. Ancak böyle bir takım kurabilirseniz kalıcı ekol de bırakırsınız.

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