Yüzde 51 Galatasaray

Galatasaray, Başakşehir maçında harika oynadı. Trabzonspor’un ise futbolu tatmin etmiyor. Eksikler var ama sarı-kırmızılılar derbide bir adım önde gözüküyor.

Galatasaray-Trabzon maçı nasıl geçer? İki takımda da çok eksik var.

Başakşehir önünde Galatasaray'ın futboluna bakarsak sadece bir golcünün eksik olduğunu görürüz. Ama Trabzonspor'un Alanya ve Ankaragücü maçlarındaki sergilediği futbol şaşırtıcı derecede kötüydü. Vasatı bile yakalayamadılar. Sosa da formda geri dönmedi. Ekuban'la Nwakaeme oynarsa ne kadar katkı sağlar belirsiz. Sörloth'ta da sıkıntı olduğu söyleniyor. Galatasaray'da Mariano ile Ahmet Çalık geri dönecek. Cumartesi günkü Antalya- Başakşehir maçının sonucu pazar günkü derbiyi final havasına sokar. Başakşehir, Antalya'ya takılırsa Galatasaray Devler Ligi'ni yakalama adına Trabzon'u yenmek için var gücüyle savaşır.

Trabzon da eğer motive olabilirse, Galatasaray'ı yenip Başakşehir'in kaybı sonucu liderliği geri almak isteyecektir. Başakşehir'e karşı coşkulu, istekli, çok koşan, iyi mücadele eden oyuncu grubu gördük Galatasaray'da. Bu oyunu Trabzon'a karşı da sergilerse maçın yüzde 51 favorisi olur. Trabzon'da Pereira'nın oynamaması da büyük bir dezavantaj olarak görüyorum.

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır oldu, çok tecrübeli bir hakem ama maça etki eder mi?

Cüneyt Çakır Türkiye'nin tartışılmaz en kariyerli hakemi. VAR'la Cüneyt Çakır'ın iyi bir kontak kurması gerekiyor. Kupadaki Fenerbahçe-Trabzon maçında iki net penaltıyı görmemiş, VAR da kendisini uyarmamıştı. Ya da uyardılar ama çalmadı. Bunun iki nedeni var. Bir; VAR hakemi korktuğu için uyaramıyor. İki; Cüneyt Çakır uyarılsa bile verdiği kararın arkasında duruyor. Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsünün sezonun en önemli maçını hatasız ve vicdanlı yönetmeleri gerekiyor. Çünkü salgın dönemi sonrası hakemler ligin seyrine ilişkin ciddi hatalar yaptı. Süper Lig'in hem altını yaktılar hem üstünü yaktılar.

Emin Bayram, Trabzon maçında büyük ihtimalle 11'de olacak. Yeni Semih Kaya ve Ozan Kabak olabilir mi?

Emin Bayram, çok farklı bir stoper hem fizikli hem de ayaklarını iyi kullanıyor. Lemina'nın sakatlanıp, Emin'in oyuna girmesi ve mükemmel bir performans ortaya koyması Fatih Terim'in de elini güçlendirdi. Terim, cesur bir hocadır. Emin Bayram'ı G.Antep maçında oynatsa çok daha doğru olurdu. Ama kısmet Başakşehir maçıymış. Emin Bayram dilerim uzun yıllar Galatasaray'ın stoperi olur. Ahmet Çalık'ı tek hamleli olduğu için eleştirmiştim, çabuk bir oyuncu değil, topla oyuna katılımı zayıf ve pas yüzdesi çok düşük. İyi bir Galatasaraylı onun ilk 11'de olması için yeterli değil.

Taraftarlar başta Lemina'yı çok sevdi ama sık sık sakatlanıyor. Şu anda ise Seri tam bir maestro, bu ikiliden hangisi kalsın istersiniz?

Seri, İstanbul'a geldiğinde uyum sorunu yaşamıştı. Çevresine Türkiye'de top oynamak istediğini söylemişti. Zaman her şeyin ilacıymış özellikle ligin ikinci yarısında Seri, Galatasaray'ın en yii oyuncusu olarak ortaya çıkmaya başladı. 3-1 kazanılan ve 20 yıllık seri bitirilen kaleci Muslera ile Onyekuru ile birlikte başrolü üstlendi. Başakşehir maçında koro şefi gibi yönetti. Bir dönem Xavi'nin Barcelona'ya önerdiği Seri'yi Galatasaray tekrar kiralarsa gelecek sezon oyun liderliği konusunda sıkıntı yaşamaz. Ama yanına Melo tipli bir oyuncu monte edilmeli. Galatasaray Mert Hakan'ı alamadı ama Seri'nin kalitesini kazandı, yani kaçan balık büyük olmadı. Lemina istekli ve karakterli bir oyuncu. Oynadığı zaman da takımına büyük katkı sağladığını inkar edemeyiz. Ama müzmin sakatlığı var. Ne zaman seni yolda bırakacağını hesap edemiyorsun. Futbol istikrar oyunudur. İstikrarsız oyunculara yatırım yapmamak gerekir.

Lig çok zorlu geçiyor her takım birbirini yenebiliyor. Ligin şekli daha değişir mi, arkadan gelen Beşiktaş var.

Bu ligin gidişatına küme düşme hattındaki takımlar karar verecek. Kayseri'nin Sivas'ı deplasmanda yenebileceğini kim hesap ederdi? Ankaragücü'nün Trabzon'a çelme takabileceğini kim düşünürdü? Rize-Denizli maçı çatır çatır geçti. Ligin alt sırasındaki takımlar kor ateş gibi yanıyor. Beşiktaş'ın, Trabzon'un ve Başakşehir'in hatta Sivas'ın bu takımlarla maçları var. Kim yanarsa zirveden kopar. Beşiktaş'a gelecek olursak son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Golcü bir takım. Gelecek sezon daha başarılı olacaktır.

Kadro ve mali durum olarak en iyi takım Başakşehir. Bu yıl şampiyon olursa gelecek yıllara ambargo koyar mı?

Başakşehir'in şampiyonluğu ülke futboluna gram katkı sağlamaz. Çünkü taraftarı yok. Hitap ettiği bir kitle yok. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor halka açık şirketler. UEFA tarafından denetleniyorlar. Trabzon ekonomik yapısından dolayı men cezası aldı. Daha önce de Galatasaray 1 yıl Avrupa'ya gidemedi. Ama Başakşehir'in ekonomik yapısını belgeleyecek ya da izlenebilecek bir yapısı yok. Halka açık değiller. Hangi futbolcuyu kaça transfer ettikleri belli değil. Futbolculara ödedikleri ücretler de tespit edilemiyor. Başakşehir'in ne harcadığı ne ödediği konusunda hiçbir bilgi yok. Sadece lig sıralamasıyla ve kazandığı puanlarla ilgili aldığı paralardan söz edebiliriz. Sponsorluk gelirlerinin bile rakamları belli değil. Ne vergi ödediklerini de çok net bilmiyoruz. Başakşehir şampiyon olabilir ama bunu kutlayacak sokakta bir insan bile bulamaz. Başakşehir semtinde oturanların çoğu 4 büyükleri tutuyor. Semtinin takımı olmayan, taraftarı peşinden koşturamayan bir kulübün şampiyonluğun ülke futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Bu kulübün geçmişten bir kökü bile yok.