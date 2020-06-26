Operasyon sürüyor

Başakşehir maçında ileri uçta Onyekuru'u bekleniyor. Takım bu hafta kontratak mı oynar, yoksa yine pas oyunu mu görürüz?

Galatasaray'ın rakibe önde baskı yapabilecek fiziksel gücü yok. Fatih Terim'in bu maçta belki de uzun zaman sonra rakibin oyun anlayışına göre bir plan kurmasını bekliyorum. Özellikle Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de bekliyorum. Çünkü Taylan çok koşan ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu. Savunmaya da yardım eder hücuma da katkı sağlar. Galatasaray oyun olarak bence kompakt futbolu tercih etmeli Onyekuru'nun santrfor oynayacağını düşünürsek kalabalık alan savunmasıyla rakibi karşılayıp hızlı ataklar ve savunma arkası pasları denemelidir.

Korona salgınından önce şampiyonluğun favorisi olan takım, iki maçta hakemlerin de büyük etkisiyle tepetaklak oldu. Ali Palabıyık'ın bu maça atanmasına yorumunuz nedir?

Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda geriden gelip zirveyi kaptığını bilen kişiler salgın sonrası ilk iş olarak önünü kesti. Yaşar Kemal Uğurlu ile Rize'de başlayan operasyon Alper Ulusoy'la ayyuka çıktı. Ali Palabıyık da Göksel Gümüşdağ'ın bir numaralı adamıdır ve bu yapılan hakem operasyonlarının devamıdır. O Ali Palabıyık, Galatasaray'ın oynadığı iki Fenerbahçe maçında Belhanda'ya yapılan penaltıyı vermediği gibi geçen sene Eljif Elmas'ın golü öncesi Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı faulü görmesine rağmen düdük çalmadı. Hakemlerin hepsi ciddi baskı altında bu baskıyı da maalesef Sayın Gümüşdağ mükemmel(!) şekilde uyguluyor.

Hakem hatalarına, rahatsızlığı bulunan Başkan Mustafa Cengiz'den başka hiçbir yönetici tepki göstermiyor.

Galatasaray yönetimi zayıf mı?

Galatasaray yönetiminde Başkan Mustafa Cengiz dışında masaya yumruğu vuracak bir yönetici yok. Koskoca kulüp internet sitesinden ya da sosyal medyadan açıklamalar yapıyor. Eğer Mustafa Cengiz hastalık öncesindeki performansında olsaydı yeri göğü inletir Galatasaray'ın haklarının çiğnenmesini engellerdi. Zaten yönetimin içinde ciddi bir huzursuzluk var. İstifası cebinde olan yöneticiler var ama rahatsız olan bu insanlar başkana saygılarından dolayı görevi bırakmıyorlar.

Fenerbahçe'nin sürekli Galatasaray'ın istediği oyunculara talip olup fiyat artırmasına ne söylersiniz?

Mert Hakan'ı da ikna ettiler, etkisi olur mu?

Galatasaray'ın eski ve yeni yöneticileri demokratik ortamda görev yaptıklarını zannediyor. Sezon öncesi transfer edilmesi düşünülen oyuncuları maalesef gizleyemiyorlar. Vedat Muriç ile ısrarcı olmasalardı, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan transferlerini çok önceden sızdırmasalardı hedeflerine ulaşırlardı. Artık bu zamandaki futbolcularda bir 'duruş' beklenmemeli. Çünkü futbolcu kim daha fazla para verirse o kulübe gidiyor. Futbolcularla ilgili "Şu takımı tutuyor" sözlerine artık pek inanmıyorum. Futbolcuların tek tuttukları takım: PARA... Mert Hakan'a da Fenerbahçe müthiş bir para teklif etmiş. Selçuk İnan'a taraftar öfkeleniyor ama o Selçuk, Galatasaray'ın kendisine verdiği imza parasından daha fazlasını veren Fenerbahçe'ye gitmedi. Keza Emre Akbaba yine Fenerbahçe'nin daha fazla vermesine rağmen Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray yönetimi de sporcunun aidiyet duygusu yüksek olanını tercih etmeli.

Bu sezon çok futbolcu kiralık geldi. Bunun sıkıntısı yaşandı mı? Gelecek sezon planlaması nasıl olur?

Salgın sonrası sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve dünyada pahalı transfer dönemi kapanacaktır. Birçok kulüp oyuncularından indirim istedi. Galatasaray da yeni sezonda yine oyuncu tercihlerini kiralamadan yana yapacaktır. Ayrıca Fatih Terim'in bonservisi elinde olan yerli ve yabancı oyuncuları scout ekibine yakından takip ettirdiğini biliyorum. Ancak bu transferler yine gizlilik politikası içinde yürütülmelidir. Galatasaray'ın birinci tercihinin kaleci olduğunu düşünüyorum. Fernando Muslera ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek. Mutlaka tecrübeli bir kaleci lazım. Okan iki maçlık performansıyla yeterli görünmedi.

Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse neler değişir?

Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse ekonomik açıdan ciddi sıkıntı yaşar. Gelecek sezon taraftarların tribüne ne zaman döneceği de belli değil. Kombine ve loca satışlarından beklenen yüksek gelir sağlanamayabilir. Galatasaray'ın maliyetli oyuncularla yollarını ayırması doğru olacak. Eğer Belhanda, Feghouli, Falcao gibi yüksek maliyetli oyuncularla yollar ayrılabilirse daha düşük bir bütçeyle çok daha hedefi olan bir takım oluşturulabilir. 2001-2002 sezonunda Mircea Lucescu ile şampiyon olan Galatasaray takımını model olarak gösterebilirim. Normalde hiçbir futbolcu maaşında indirime gidilmesine çok sıcak bakmaz. Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın özel uğraşlarıyla tüm oyuncular bir indirim yaptı ve borçsuzluk kağıdına imza attılar. Galatasaray'da sorun indirimde değil, sorun sözleşmesi sezon sonu biten futbolcularda. Mariano ve Seri'de zihinsel bir düşüş görüyorum. Bu ikili sezonu kapatmış gibi oynuyor. Ama Lemina ve Onyekuru kiralık oynamalarına rağmen tüm güçlerini sahaya veriyor. Andone zaten sakatlandı. Bu haftaki maç Avrupa bileti için çok ama çok önemli. Galatasaray rakibini devirirse psikolojik üstünlüğü alabilir. Sarı-kırmızılıların ligde en kötü 3. olması gerekiyor