Devler Ligi şart

Galatasaray’ın şampiyonluk şansı oldukça az. Ancak Şampiyonlar Ligi bileti için ikinci hatta üçüncü sıra dahi çok önemli. Bu takım Devler Ligi’ne gitmek zorunda.

* Galatasaray, Rize'de ağır bir yara aldı. Muslera ve Andone gitti. Puan farkı 6. Şampiyonluk şansı sizce ne kadar?

Galatasaray'ın şampiyonluk şansını Trabzonspor'un oynadığı oyunu gördükten sonra azaldığını düşünüyorum. Rize'de Galatasaray'ın oynadığı kötü oyundan ziyade oyuncuların teslimiyetçi ve vurdumduymaz tavırları beni çok şaşırttı. Fiziksel olarak yetersizdiler, zihinsel olarak da "Lig bitsin evimize gidelim" havasındaydılar. Ancak Galatasaray teknik heyeti mevcut şartlarda lig için ikinciliği ve üçüncülüğünün de önemli olduğunu unutmamalı. Çünkü Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası geri dönmezse ikinci ve üçüncü olmak Şampiyonlar Ligi'nin yolunu açar. Fatih Terim'in bu düşünceyi oyuncularına aşılaması gerekir. Galatasaray Devler Ligi şansını ıskalamamalı.

* Muslera en az 6 ay yok. Yerine transfer yapılmalı mı?

Muslera'nın ocak ayına kadar oynama şansı yok. Eğer Galatasaray lig bitiminde Avrupa biletini alamazsa kaleci Okan'ın yanında yerli ve tecrübeli Volkan Babacan tipi bir kaleci düşünmeli. Eğer Avrupa biletini alacaksa Galatasaray iyi bir yabancı kaleci kiralanmalı. Çünkü Muslera'nın sakatlık dönüşü ortaya koyacağı performans da iyi izlenmeli. Muslera, Galatasaray'ın oyun formatının şifresiydi. Sadece kurtaran kalecilik görevini yapmıyor, topu oyuna doğru sokuyor, bazen atakların başlangıcına da imza atıyor. Galatasaray ligdeki statüsüne göre tecrübeli yerli ya da yabancı bir kaleci planlıyorsa o kalecinin ayak becerisi yüksek olmalı. Muslera'sız dönemde Galatasaray teknik heyeti İstanbul'u özleyen ve gelmek istediğini hep söyleyen Taffarel'i göreve çağırmalı. Taffarel sadece çalıştırıcı değil, eğiten ve öğreten bir yapısı da var. Muslera'nın gelişiminde Taffarel'in katkısı görmezden gelinemez.

* Salgın öncesi sahayı parselleyen ve müthiş pas oyunu oynayan Galatasaray, Rize'de hiçbir şey yapamadı. Gaziantep maçında bu oyunu ne kadar görürüz?

Ligin ikinci yarısına başladığı futbolu yarısını Rize'de sahaya yansıtsaydı kaybetmezdi. Kiralık oyuncularla sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularda ben bir motivasyon eksikliği gördüm. Örneğin Mariano çok kötüydü. Seri katkı yapmadı. Onyekuru'nun çabukluğundan eser yoktu. Bu Galatasaray zor toparlanır görünüyor. Seyircinin ne kadar önemli olduğunu son iki maçta gördük. Galatasaray oyuncularının en büyük itici gücü taraftardı.

* Futbolcular maç sonu "Muslera'nın sakatlığı bizi bozdu" dedi ama ilk 15 dakikada da takım etkisizdi. Oyuncuların kafası rahat değil mi

Galatasaraylı oyuncular, Muslera'nın sakatlığı bizi bozdu diyerek yenilgiye ve kötü oyuna kılıf uydurdu. Geçen sezon Emre Akbaba ayağı kırıldıktan sonra Galatasaraylı oyuncular üzülmüşler ama zihinsel olarak maçtan kopmamışlar kritik bir maçı 3-2 kazanıp şampiyonluk yolunda dev bir adım atmışlardı. Galatasaraylı oyunculardan ben bu refleksi beklerdim. Muslera'nın ayağının kırılması üzülmeye neden oldu ama bunu hırsa dönüştürüp maçı kazanmak hiç çaba sarf etmediler.

* Gaziantep maçında kadro nasıl olmalı? Tempolu isimler şans bulur mu Linnes, Emre Akbaba gibi?

Stoperde devşirme oynatmam. Ahmet Çalık Galatasaray'a gelirken G.birliği'nde sağ stoper oynuyordu. Tuzlaspor'a karşı ilk maçta görev yapan Emin de sol stoper oynamıştı. Rize'de Saracchi'nin performansı yerlerdeydi. Terim'in maç sonuna kadar kendisine tahammül etmesi de şaşırtıcıydı. Ben Terim'in yerinde olsam Galatasaray savunmasını Okan, Mariano, Ahmet Çalık, Emin ve Linnes'ten oluştururum. Lemina'yı önlerinde kullanır, 4-1-4-1'lik sistem içerisinde Galatasaray'ı sahaya sürerim. Emre Akbaba- Taylan ikilisini 4'lünün göbeğinde kullanıp sağda Feghouli'yi solda Onyekuru'yu oynatırım. İleride zaten mecburen Falcao oynayacak. Ömer Bayram ve Seri kulübede olmalı.

* Belhanda ve Feghouli gibi isimler sürekli transferle anılıyor. Bu durum oyuncuların kafasını karıştırdı mı?

Galatasaray, Avrupa biletini alamazsa gelecek sezon maaşları yüksek oyunculara ödeme yapmakta zorlanır. Belhanda da süresi bittiğinde Galatasaray'ın sözleşme yenilemeyeceğini biliyor. Arap dünyasından gelen fırsatları değerlendirecektir ve sezon sonu ayrılacaktır. Belhanda'nın kafaca kalan 7 hafta için oynamaya hazır olduğuna inanmıyorum. Feghouli de pandemi döneminden çok formsuz döndü. Rize ile oynanan iki kupa maçında Feghouli müthiş bir performans sergilemiş, ikinci yarıda oynadığı futbol ve attırdıklarıyla katkı sağlamıştı. Feghouli de lig bitsin havasında oynadı. Herkes acilen toparlanmalı.