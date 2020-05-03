Terim bırakmaz

Futbolun durmasına yol açan salgın süreci sarı-kırmızılı takımı nasıl etkiler?

Virüsle yaşanan savaşta Türkiye;

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve sağlık çalışanlarının özverisi sayesinde süreci mükemmel yönetti. Galatasaray'da hiçbir yabancı oyuncu, virüs nedeniyle İstanbul'dan ayrılmayı düşünmedi.

Galatasaray, oyuncu bazında virüsle ilgili bir sakıntı yaşamadı ama başta Fatih Terim olmak üzere yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik hastalığa yakalandı.

Ligler yeniden başladığında oyuncular saha içerisinde tedirginlik yaşayabilirler. Bu tedirginlikten dolayı oyuna konsantre olamayabilirler.

Sadece Galatasaraylı oyuncular değil rakip takım oyuncuları da maç oynanırken bilinçaltına yerleşen sosyal mesafe kuralından dolayı temaslı oyuna girmemeye özen gösterebilirler. Bu da isteksiz, kalitesiz, yavan bir futbola yol açabilir.

Zorlu şampiyonluk yarışında seyircisiz oynamaktan en az Başakşehir etkilenir. Galatasaray ise seyirci eksikliğini en üst seviyede hissedecek gibi görünüyor. Beşiktaş maçının kazanılamamasının nedeni sadece virüs korkusu değil aynı zamanda tribünlerin boş olmasıydı.

Seyircisiz maçlar öncesi Fatih Terim'in engin tecrübesinin burada da ortaya çıkacağını düşünüyorum.

Bu konuda özel hazırlıklar yaptığını biliyorum. Geçmişte birçok maçta oyuncularını başarılı bir şekilde motive etmeyi başarmıştı; bu zorlu süreçten de başarıyla ayrılmak için her şeyi yapacaktır.