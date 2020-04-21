İki bölge uygun

Haftada iki maç ile bir ayda Süper Lig bitebilir. Maçlar seyircisiz olacağı için kalan 8 hafta Antalya’da veya Karadeniz bölgesinde oynanıp tamamlanır.

Fatih Terim, her takımın haftada ikişer maçla ve tarafsız sahada oynanarak ligi bitirebileceğini belirtti.

Lig tarafsız sahada oynanabilir. Antalya'da lig oynanabilir. Seyircinin gelmeyeceğini düşünürsek hiçbir kulübe adaletsizlik yapılmaz. Fatih Terim'in de dediği gibi her takımın üç günde bir maç oynanmasıyla lig tamamlanır. Zaten Avrupa'da oynayan takımlarımız üç günde bir maça alışık. Örneğin; Türkiye Kupası oynandığı zaman da lig-kupa-lig üçgeninde bir haftada üç maç oynanıyordu. Süper Lig takımları Antalya'da dört ayrı sahada maç oynayabilir. Antalya'nın yeni stadı, üniversitenin stadı, Alanya'nın stadı ve Madran, üç günde bir maç oynama organizasyonuna hizmet verebilir.

Eğer ki haziranda başlamaz ve temmuza Antalya çok sıcak olmaz mı?

Türkiye'de Antalya dışında futbol iklimi açısından en önemli yer Karadeniz bölgesi olur. Eğer ligler temmuzda oynanmak zorunda kalırsa Samsun, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun bu iş için idealdir. Hatta Trabzon'a mesafe olarak yakın olan Erzurum da maçların oynanmasına destek verebilir.

Abdurrahim Albayrak, tüm takımın indirim yapması gerektiğini söyledi. Futbolcular buna nasıl yaklaşacak?

Galatasaray yönetimi bayrağı teslim aldıktan itibaren sadece oyuncuların ve teknik heyetin değil tüm çalışanların paralarını ödemeye özen gösterdi. Futbol, basketbol ve voleybolda zaman zaman gecikmeler olsa dahi yönetim ödemeler konusunda titiz davrandı. Ben Mustafa Cengiz yönetiminde hiçbir sporcunun medyaya "Paramı alamadım" diye bir şikayette bulunduğunu duymadım. Koronavirüs sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Geçen Mustafa Cengiz ile yaptığım telefon görüşmesinde bana, "Futbolculardan borçsuzluk kağıdı alacak aşamadaydık lig ertelendi" dedi. Bu da oyuncuların yönetime duyduğu bir güvenin göstergesidir. Ben hep yönetimlere şöyle derim: "Ödeyemeyeceğiniz paranın sözünü vermeyin." Ronaldo, Messi gibi dünyanın önemli yıldızları eğer alacakları konusunda indirime gidiyorsa Türkiye'de de hem yabancı hem yerli oyuncuların bu indirimlere gideceğini düşünüyorum. Muslera ve Falcao başta olmak üzere oyuncuların indirime sıcak baktıklarını öğrendim.

Beşiktaş dün antrenmanlara başladı? Diğer kulüpler ne zaman başlar?

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca önümüzdeki 10 günü kritik bir süreç olarak açıkladı. Türkiye'de bu dönemde virüsün tavan yapacağı söyleniyor. Örneğin Beşiktaş'ın antrenmanlarını erken başlatmasına şaşırdım. Ancak idmanların Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiyenin ardından başlaması gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir Şehir Hastaneleri'nin açılışında bir konuşma yapan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecinin Ramazan Bayramı ile birlikte başlayacağına inandığını söyledi. Bu ciddi bir moraldir. 10 günlük süreç sonunda virüsle ilgili bir gerileme yaşanmaya başlanırsa kulüpler Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile bir görüşme yapıp antrenmanlar konusunda karar alabilir.

Kalan maçların seyircisiz oynanması bekleniyor. Bu durum zirvedeki takımlardan en çok hangisini etkiler?

Her takım evinde maçları seyircili oynamak ister. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon için seyirci çok değerlidir ve maçların kazanılmasında itici güç olmuştur. 4 büyük takım seyircisiz oynama konusunda olumsuz etkilenebilir. Bu süreçten en karlı çıkabilecek takım Başakşehir'dir. Çünkü Başakşehir zaten evinde seyircili oynamıyor ki. Deplasmana taraftar da götürmüyor. Örneğin Galatasaray, Beşiktaş derbisini seyircili oynasaydı kazanma şansı yüksek olurdu. Büyük takımların oyuncuları seyirci olmadığı süreçte konsantre olamıyor.

Salgın sonrası her kulübün altyapıya döneceği konuşuluyor. Galatasaray Akademisi'nin durumu nedir?

Bir kulübün altyapısında yetenekli oyuncu varsa ve A takıma girecek kapasiteye sahiplerse Fatih Terim dahil hiçbir teknik adam bindiği dalı kesmez. Atalay Babacan ve Yunus Akgün'e en çok desteği Terim verdi. Mustafa Kapı'yı çok genç yaşta oynattı. Bu üç oyuncu Ozan Kabak'ın gösterdiği aşamayı gerçekleştiremedi. Altyapı değerlidir ama yine kulüpler yetenekli yabancıları daha genç yaşta daha az paraya transfer etmeyi planlayabilir. Salgın sonrası futbol hayata geçtiğinde masada artık uçuk rakamlar olmayacaktır. Türkiye'deki yerli ve yetenekli gençler de kulüplerin