İmparator farkı

Galatasaray için şampiyonluk yarışındaki en önemli faktör, şampiyonluklar yaşamış ve kupa koleksiyoneri olan Fatih Terim’in sahip olduğu tecrübedir.

Galatasaaray, Sivas'ta iyi oynamasına rağmen iki puan bıraktı. Şampiyonluk şansını nasıl etkiler? Şampiyonluk yarışındaki takımlarda G.Saray dışında Sivas'tan 4 puan alan başka takım yok. Eğer VAR'daki Atilla Karaoğlan, Seri'nin hareketine verdirttiği penaltı cesaretini, Uğur'un topu elle oynamasına gösterseydi, G.Saray, Sivas'ta da kazanırdı. Ancak G.Saray, hem iyi oynadı hem de rakip kalede ciddi pozisyonlar buldu. Feghouli, iki net pozisyondan birini gole çevirseydi Sivas dağılır, G.Saray da farklı kazanabilirdi. 2-2'ye rağmen G.Saraylı oyuncular iyi mücadele etti. Ayrıca geriye düştükten sonra bile maçı 0-0 gibi oynamaları ve öne geçmeleri özgüvenlerinin üst düzeyde olduğunu gösterdi. Son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan G.Saray'ın şampiyonluk yarışını ligin sonuna kadar kovalayacağına inanıyorum. Galatasaray için şampiyonluk yarışındaki en önemli faktör, şampiyonluklar yaşamış ve kupa koleksiyoneri olan Fatih Terim'in tecrübesidir.

* Zirvede kıyasıya bir yarış var, puanlar çok yakın. Kalan haftalarda neler olur? 9 haftalık final dizisine tanık olacağız. G.Saraylı oyuncular, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek zihinsel olarak şampiyonluk virajını döndüler. Sivas'ı ellerinden kaçırdılar. Geçen sezonlarda G.Saray'ın temel sorunu deplasmanda iyi oynamaması ve puan kaybetmesiydi. Bu defonun kaybolduğunu ve G.Saray'ın oyun olarak pozitif bir ivme yakaladığını görüyoruz. Kadro istikrarının yarışta değerli olduğunu söyleyebilirim. 9 haftadır G.Saray, takımının en az 8 oyuncudan oluşan omurgası var. Ayrıca kulübesinde katkı yapabilecek isimler oturuyor. Fatih Terim de kadroya ufak tefek dokunuşlar yapıyor. Galatasaray'ın yarıştaki bir diğer farklılığı oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanmasıdır.

* Falcao son 7 maçta 8 gol attı. Sezon sonunda kaç gole ulaşır? İddia ediyorum Falcao 65 gün sakatlık yaşamasaydı G.Saray, puan farkıyla zirvede oturuyor olurdu. Falcao'nun her yerinden golcülük akıyor. Sivas'ta attığı golde, rakip defans arasından sinsice sıyrılıp Feghouli'nin pasını gole çevirdi. Feghouli'ye attırdığı golde ise kafayla topun şiddetini mükemmel ayarladı. Falcao'yla oynamak Feghouli ve Onyekuru için de büyük bir şans. Ayrıca Kolombiyalı yıldız, vücudunu cüsseli stoperlere karşı da iyi kullanıyor. Top tutmak adına mükemmel duvar oluyor. Kamera yakın çekime girdiğinde Falcao'nun karın ve göğüs kaslarının ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Kalan 9 haftada G.Saray'ın zirve yarışı içinde en önemli kozu, Falcao olacaktır. Falcao'nun varlığı rakip savunmaları öne bile çıkartmıyor. Her maç Falcao'nun gol atacağını düşünüyorum ve sezon sonunda en az 15 gole ulaşacağına inanıyorum.

* Lemina iki hafta sonra takıma döndü. Performansını nasıl buldunuz? Lemina, G.Saray'ın oyun aklı. Mükemmel tekniğiyle G.Saray orta sahasını bir maestro gibi yönetiyor. Sivas'ta da iyi oynadı ama sakatlığından önceki performansında değildi. Çünkü çok fazla öne çıkmadı. Keşke Terim, maç öncesi planını değiştirmeyip Lemina'yı sonradan oyuna alsaydı. Fenerbahçe maçının 11'iyle başlamak ve forvet arkasında formda olduğu söylenen Belhanda'yla oynamak daha doğru olurdu.

* Ömer Bayram asistleriyle ön plana çıksa da fazla top kaybı yapıyor. Orta saha kurgusunda değişiklik olur mu? Ömer Bayram, Sivas'ta tam hücuma çıkacakken; top kayıpları ve pas hataları yaptı. Fatih Terim, Ömer'i basit oynaması konusunda mutlaka uyarmalı. G.Saray'da eğer birileri top kullanacak ise bunlar Seri, Lemina, Belhanda ve Feghouli gibi isimler olmalı. Önde de Falcao pas duvarı görevini yapmalı. Ömer, sadece enerjisiyle katkı vermeli ve rakiplerini kovalamalı. Savunmaya da yardım etmeli. Beşiktaş'ın orta alanda Atiba-Elneny ikilisini bozacak en iyi isim Ömer. Tüm pas defolarına rağmen, Terim'in Ömer'den vazgeçeceğini düşünmüyorum.

* Bu pazar akşamı oynanacak Beşiktaş derbisi nasıl geçer? Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı Türk Telekom'da ciddi bir psikolojik üstünlüğü var. Ben, G.Saray'ın Beşiktaş'ı yenecek güçte olduğunu düşünüyorum. Çünkü stadın ambiyansı ve taraftarın baskısı rakip takımlar üzerinde G.Saray'ın güçlü bir üstünlük kurmasını sağlıyor. Beşiktaş Sergen Yalçın'la toparlandı. Ancak Ankaragücü maçında fiziksel olarak zayıf kaldılar. Eğer, Sedat Ağçay'a yapılan penaltıda VAR uyarsaydı maçın gidişatı değişebilirdi. Beşiktaş'ın kanatları hızlı hücum ediyor ancak savunması aksıyor. Galatasaray, Onyekuru-Feghouli ikilisiyle güçlü golcü Falcao'yu da kullanarak Beşiktaş'ın savunma zaafiyetlerinden faydalanır.