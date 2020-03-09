Fırsat kaçtı – Levent Tüzemen – Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Levent Tüzemen Fırsat kaçtı

Fırsat kaçtı

'un "baskın basanındır" tarzında ilk 10 dakika ortaya koyduğu baskıda şaşıran ve dağılan 'da iki net kurtarışa imza atan Muslera'nın 'ın diziyle attığı gole yapacağı bir hamle yoktu.
Galatasaraylı gol sonrası çabuk toparlandı ve Seri-Lemina- Feghouli üçlüsünün etkili pas organizasyonunda oyunun kontrolünü hemen eline geçirdi.
Bu geri dönüş tesadüf değil.
Çünkü G.Saray, 'de F.Bahçe önünde de geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmişti.
Galatasaray skoru 2-1'e getirirken Falcao ile Feghouli'nin golleri hazırlanış olarak mükemmeldi.
İki net pozisyonda Feghouli vuruş konusunda doğru karar vermedi.
İlkinde aşırtma yerine çalım atmayı ya da kaleci Samassa'nın bacak arasına vurmayı deneyebilirdi.
İkincide de pas vermeyip çaprazdan kaleye vurmalıydı.
Lemina'nın dönüşü Galatasaray'ın pas kalitesini yukarı çekti.
Bu tür zor maçlarda skoru tutmaya özen göstereceksin.
Galatasaray Seri'nin kontrolsüz hareketi ile yaptığı penaltıdan golü yedi. Sivas morallendi. Kalabalık savunmayla kontrataklarla gol aradı.
Sivasspor, savunmada dikkatli oynayınca Galatasaray üretmekte zorlandı. Emre Akbaba oyuna daha erken girmeliydi. Seri'nin de yorulduğunu düşünürsek tercihi daha doğru olurdu.
G.Saray büyük bir fırsat kaçırdı.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 09 Mart 2020, Pazartesi
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