Keyif veren Cimbom

Ateş düştüğü yeri yakarmış. İdlib'deki hain saldırıda yüreklerimiz dağlandı. Vatanımız ve bayrağımız can veren tüm şehitlerimize Allah rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar, kederli ailelere de başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Vatan ve bayrak için canı pahasına savaşan askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Fatih Terim'in oluşturduğu kadro istikrarı ile kanatlardan hızlı hücum etme anlayışı buluşunca Galatasaray keyif veren bir ve kazanan bir takıma haline geldi. Gençlerbirliği ataklarında bir ara tüm Galatasaraylı oyuncular kendi sahalarındaydı. Bu tablo tüm takımın güvenli savunma adına birlikte hareket ettiklerinin göstergesidir. Seri'nin oyun aklı olarak yönettiği Galatasaray'da tüm oyuncular kaliteli pas atmaya ve topu iyi kullanmaya özen gösteriyorlar. Topu iyi kullanmak Galatasaray'a oyun hakimiyeti de getiriyor.

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En önemlisi sezonun ilk bölümünde göremediğimiz hızlı kanat hücumlarını Galatasaray Mariano, Sarrachi, Feghouli, Onyekuru dörtlüsüyle mükemmel uyguluyor. Mariano'nun forma girmesi Galatasaray'a pozisyonlar getiriyor. Bu hızlı oyunda önce Mariano, sonra da Feghouli'nin paslarında 2 gol atan Falcao diri olduğu sürece çok daha pozisyon üretir. Dikkat ettiğim, Galatasaray artık set oyunu oynamıyor, doğrudan hızlı hücuma gitmeyi planlıyor. Onyekuru gibi bir silaha sahip olmak Galatasaray'ı rakip sahaya hızlı ve çabuk taşıyor. Terim'in yeni planıyla Galatasaray savunma ve hücum anlayışında fabrika ayarlarına geri döndü. 8'de 8 yapmak Galatasaraylı oyuncularda bir kazanma özgüveni yarattı. Donk'un yükselen formu sadece savunmaya katkı yapmasını sağlamıyor hücumda da çalışılmış gollere imza attırıyor. Terim'in Donk'u kolay kart görmemesi konusunda uyarması gerekir. Çünkü Donk'un Galatasaray'da alternatifi yok.