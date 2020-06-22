Tebrikler MHK!

Belhanda adamın tansiyonunu da yükseltir, saçlarını da beyazlatır. Bazen de ağızları bir karış açık bırakacak ve alkışlanacak işlere imza atar. Antepli Papy'nin kafa golünün baş sorumlusu Belhanda. Papy'yi vuruş öncesi kovalamayan Belhanda.. Skoru 2-1'e getiren golde iki rakibini muhteşem bir çalımla çimlere seren ve köşeye topu bırakan da Belhanda.

Galatasaray golü yiyinceye kadar oyunun hakimiydi. Pozisyon zenginliği, atak coşkusu, kazanma isteği yüksekti. Kalitesine yakışan bir gol atan Falcao, zaten 4. dakikada karşı karşıya golü atsaydı Galatasaray maçı kafadan kopartırdı. Falcao gibi ustalar bazen kolay pozisyonları gol yapamıyor, zor gollerde ise ressam gibi oluyor. Galatasaray'ın geri dönüşünde Feghouli ile Seri'nin büyük payı vardı. Bu iki oyuncu Falcao ile Belhanda'nın gollerine pas olarak yardımcı oldu. Şu gerçek; Feghouli sorumluluk aldığı sürece Galatasaray sorun yaşamaz. Saracchi'nin oyun bilgisi yeterli değil. Uruguaylı sağbek top kontrolünü iyi yapamıyor, duvar pasını bilmiyor, telaş ediyor ve ortayı görmeden ezbere yapıyor.

Ahmet'in takımı 10 kişi bıraktıktan sonra Galatasaray'ın direncinin düşmemesi ve oyuna sarılması Feghouli'nin mükemmel golüyle taçlandı. Ancak Falcao'nun sakatlığından sonra dizi olacak olaylar yaşandı. Antep 3-2'yi buldu. Hakem Alper Ulusoy, verdiği golü VAR'dan uyarı ile iptal etti. Sonra uydurma bir kararla kaleci Okan'a topu elinde fazla tuttun dedi. Bu endirekt atış atış sonucu Sekidika'nın sebebiyet yerdiği penaltı ile maç 3-3 bitti ve Galatasaray önce Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu, sonrada Gaziantep önünde Alper Ulusoy'un kararlarıyla yarış dışı bırakıldı. Tebrikler MHK, tebrikler ey Türk hakemleri.