Pes etmedi

Başakşehir, maç öncesi "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" diye tweet attı.

Bunun anlamı, Galatasaraylı oyuncuları yok saymaktı. Çünkü atan Falcao'dan başlayıp tutan Muslera'ya kadar Galatasaray'da önemli oyuncular sakattı ya da cezalıydı. Ama "Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir" diyen Terim'in öğrencileri Başakşehir'e karşı coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek ve tempolu oyun sergiledi.

Galatasaray oyuna hükmettiği gibi Başakşehir'e özellikle ilk yarıda etkili atak yapabilecek alanları bırakmadı.

Ancak Galatasaray'ın geliştirdiği tüm ataklarda golü yapabilecek oyuncu yoktu. Belhanda iki kez kaleye şut atmayı denemeyip, pas verince pozisyonlar öldü. Emre Akbaba, Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine giremedi.

Okan Buruk'un ikinci yarıya Robinho'yu çıkarıp, Demba Ba ile başlaması Galatasaray savunmasında tedirginlik yarattı.

Aleksic'in attığı golde yerini kaybeden Saracchi'nin büyük rolü vardı. Galatasaray geriye düşmesine rağmen istekli ve coşkulu tempodan vazgeçmedi.

Emre Akbaba'ya golü attıran Saracchi hatasını da affettirdi.

Fatih Terim, Lemina sakatlanınca, Emin Bayram'ı aldı. Keşke bunu ilk 11'de yapsaydı, Lemina'yı da orta sahada kullansaydı. Böylece Galatasaray çok daha etkili bir takım olur, pas üstünlüğünü de yukarı taşırdı. Seri, bu sezon 3-1'lik Fener maçındaki gibi en iyi futbolunu oynadı. 1-1'den sonra yine oyunun hakimi Galatasaray oldu. Özellikle Emre Akbaba'nın taşıyıp "Alda at" diye önüne bıraktığı topu, Onyekuru değerlendiremedi.

Galatasaray, Başakşehir'e karşı şampiyon bir takım gibi oynadı.

Acaba Galatasaray'ın eksikleri, Başakşehir'de olsaydı Okan Buruk'un oyuncuları, böyle cesur ve istekli oyun sergileyebilirler miydi?

Yazılı ve görsel medyanın hakem hataları üzerinde yaptığı tespitler Ali Palabıyık'ın vicdanlı bir maç yönetmesine neden oldu.