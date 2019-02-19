Vicdan kanatıyor

Diagne'nin asıl golcülüğü Emre Akbaba takıma girince başlar...



Bu sezon hakemleri nasıl buluyorsunuz?

VAR uygulamasını becerebildik mi? MHK değişti. Tahkim ve Disiplin Kurulu'na da eleştiriler var? Nasıl yorumluyorsunuz? Hakemlerin yönetimlerinden şikayet etmeyen kulüp yok. Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray- Konyaspor maçından sonra başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi Halis Özkayha-Hüseyin Göçek ikilisini MHK'ye şikayet etmişti. O gün bu şikayete mektupla karşı çıkan bazı kulüp yöneticileri ilerleyen günlerde hakemlerden en çok şikayet eden kurumlar oldu. VAR sistemi adalet dağıtmak için geldi. Ancak hakemlerin egoları, birbirleriyle olan sürtüşmeleri, ast-üst ayrımı yapmaları yüzünden VAR'dan maalesef zaman zaman doğru kararlar çıkmıyor. Son Galatasaray-Trabzonspor maçında Ümit Öztürk'ün özellikle Marcao'nun Ekuban'ın ayağına basma pozisyonunda ekrana bakarak bile penaltı dememesi büyük infial yaratmıştı. Sadece MHK yetmez Kamu vicdanındaki tepkilere Yusuf Namoğlu ve ekibi sessiz kalmayıp istifa etti. MHK'nin istifası vicdanları rahatlatmaz. Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu da mutlaka değişmelidir. Esas adaletsizlik bu iki kurumda yaşanıyor. Verilen cezalar ile kaldırılan cezalar sadece öfke yaratmıyor, kamu vicdanını da kanatıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören el atıp gelecek günlerdeki haksızlıkları engellemek adına bu iki kurumu da değiştirmedi.



BARTALI FARKI



4 yaşındaki Selçuk İnan, Kasımpaşa maçında 11 kilometre koştu. Bu seviyelere nasıl çıktı?

Galatasaray'daki fiziksel güç performansının yukarıya çıkmasının baş aktörü İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'dir. Galatasaray eğer sezon başı Bartali'yi getirseydi ligde daha çok puan toplar, Avrupa'da da gruptan çıkardı. Sadece golcü eksikliği Aslan'ı yaralamadı, fiziksel olarak da hep dibe vurdular. İstatistiklere baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımı Galatasaray'dı. Selçuk İnan hep Galatasaray'ın en çok koşan oyuncularından biri olmuştur. Eğer Kasımpaşa maçında Selçuk 11 kilometreye ulaşabiliyorsa bu İtalyan kondisyoner Bartali'nin kendisini doğru çalıştırdığının göstergesidir. Zaten Selçuk da Bartali'nin hakkını maçtan sonraki açıklamasında verdi.



HERKES ŞAŞKIN



Muslera'nın topu ayakla oyuna soktuğu anlarda taraftar dil altı haplarını atıyor. Neden paslarının hepsi riskli?

Bu sezon Fernando Muslera alışmadığımız bireysel hatalara imza atıyor. Uruguaylı kalecinin Galatasaray'da kredisi sonsuzdur. Ama Galatasaraylılar, Muslera'nın hep iyi oynamasına alıştıkları için bu hataları şaşkınlıkla izliyorlar. Muslera ayağa pas yaparken kenarlara doğru oynamalı. Uzun vuruşlar yapmalı. Ama göbeğe doğru pas atmamalı.



DIAGNE'Yİ HEDEF TAHTASI YAPTILAR



Diagne'nin her an kırmızı görmeye yakın tarzı nasıl düzeltilebilir?

Fatih Terim kaliteli ama sorunlu oyuncuları adam etme konusunda bir profesördür. Diagne'nin Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarındaki kırmızı kartlık hareketleri sürekli gündeme getirilecektir. Zaten rakipler Diagne'yi hedef tahtası yapmak için büyük uğraş veriyorlar. Senegalli golcü de bu hedefe düşmemek için kendini toparlamalıdır. Ayrıca Fatih Terim, Diagne'yi karşısına alıp rakiplerin tuzağına düşmeme konusunda, sakin olmasını öğütlemelidir.



BENFICA'YI ELEYEBiLiR



Aslan ilk maçta Benfica'ya evinde 2-1 yenilmişti. Buradan tur döner mi?

İlk maçı evinde kaybeden Galatasaray'ın Lizbon'da teslim olacağını düşünmüyorum. Ancak Fatih Terim'in kadroda değişiklik yapacağını, özellikle Donk'u kullanacağını düşünüyorum. Sistem olarak da Lizbon'da güvenli futbolcu tercih edip rakip arkasına yapılacak hızlı hücumlarla Galatasaray gol pozisyonları bulabilir. Çünkü bu oyun sistemini Galatasaray, Porto deplasmanında uygulamış, başarılı olmuş ama başta Sinan Gümüş olmak üzere Rodrigues, Onyekuru ikilisi inanılmaz pozisyonları harcamıştı. Diagne'nin varlığı doğru oyunla Galatasaray'a tur kapısını açabilir.



ÖZLENEN iKiLi



Donk, Luyindama-Marcao ikilisi için "Rakip forvetleri canlı canlı yiyorlar" dedi. Bu ikilyi nasıl buluyorsunuz?

Luyindama-Marcao ikilisi maç oynadıkça aralarındaki uyum sorunu da azalacaktır. Marcao, Kasımpaşa maçında mükemmel oynadı. Luyindama da girdiği ikili mücadelelerin hepsini kazandı. Ancak Kongolu stoper risk almaktan vazgeçmeli. Bazen gücüne o kadar çok güveniyor ki gereksiz top kayıpları yapıyor. Marcao ayağındaki topları hiç ezbere kullanmıyor. Sürekli isabetli pas verebilmek için uğraşıyor. Galatasaray, yıllar sonra özlediği ikiliyi bulmuş gibi görünüyor.



YÖNETİMİN ELİ GÜÇLENDİ



Mart'ta idari ibra için sıkıntı olduğu söyleniyordu. Yeni transferler, takımın iyi yolda olması ve UEFA'ya karşı CAS zaferi ibrayı nasıl etkiler?

Galatasaray'daki düşünceler, rüzgara göre yön değiştirmez. Yönetimle ilgili ciddi eleştiriler olacaktır. Ancak CAS zaferi, transfer politikasında uygulanan yöntem ve ekonomik doğrular Galatasaray yönetiminin elini güçlendirecektir. Ayrıca 'ayağına yorganına göre uzat' politikası yönetim tarafından doğru şekilde uygulanıyor.



DENGELERİ BOZUYOR



Galatasaray'ın forvet arkası oyuncuları Belhanda ve Feghouli, Diagne'den çok iyi faydalandı. Peki Diagne nasıl gol atacak?

Diagne önce etrafındaki insanları mutlu ediyor. Senegalli golcü saha içerisinde 'çakılı santrfor' felsefesiyle oynamıyor. Seyyar takılarak rakip savunmaların dikkatini dağıtıp, dengesini bozuyor. Ayrıca rakipler gövdeli golcü Diagne'yi tutmak için iki stoper kullanmak zorunda kalıyor. Paratoner gibi çekiyor Diagne'nin duvar olma özelliğinin yanı sıra rakip savunmaları paratoner gibi üzerine çekmesinin sonucunda Belhanda ve Feghouli golcülüklerini ön plana çıkarttı. Çünkü bu iki oyuncu, topu kullanacakları geniş alanları bulabiliyor. Diagne'nin verdiği mutluluktan Onyekuru da payını almak için çaba sarf etmeli. Özellikle Kasımpaşa'ya atılan 4. golde Feghouli'ye yaptığı asist çok akıllıcaydı. Onyekuru gol atamıyorsa, gol attırmayı denemelidir. Eğer bir Rodrigues gibi asist yapmayı kendine görev edinirse Onyekuru, Diagne'yi golcülüğüne kavuşturur. Diagne'nin asıl golcülüğü Emre Akbaba takıma girdiğinde başlar.



EMRE BAŞARILIYDI



Emre Taşdemir'in performansı genelde beğenildi. Siz nasıl buldunuz?

Emre 18 yaşındayken tam bir yıldız adayıydı. Hatta Milli Takım'a seçildi. Ama ağır sakatlıklar ayaklarına pranga oldu. Kasımpaşa maçında kramp girinceye kadar başarılı bir hücum beki olarak görev yaptı. 23 yaşında olması Emre'nin hala geleceği olacağının göstergesidir. Fatih Terim, Emre çalıştığı sürece formayı kendisine teslim eder.