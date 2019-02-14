Özkahya Kadıköy'den geçemiyor

Trabzonspor karşısında savunma hattının orta sahaya kadar geldiğini gördük. İki yeni stoper ile sezonun ikinci yarısında bu kadar riskli oynamak sorun yaratmaz mı?

Luyindama-Marcao ikilisi kafalarına göre hareket etmemişlerdir. Galatasaray'ın oyun yapısı her zaman risklidir.

Fatih Terim yıllardır savunmanın takım halinde yapılmasını ister, hücumdan geriye dönüşlerin çabuk olmasını bekler.

Zamanla uyum artar Brezilya-Kongo işbirliğinin uyumlu olduğunu söyleyemem.

Eğer Marcao'nun yanında Maicon oynasaydı hem dil problemi yaşanmaz hem de uyumlu iki stoper olurdu.

Ancak Maicon'un ağır kalışı, topu oyuna etkili sokamaması takımdan gönderilmesinde etken oldu.

Luyindama da Marcao da geriden topla oyuna çıkabiliyor.

Sadece Luyindama kendine aşırı güvendiği için zaman zaman top kayıpları yapıyor ve dağınık oynayabiliyor. Zamanla uyum artar.



Benfica karşısında nasıl bir Galatasaray izleriz?

Benfica hızlı hücuma çıkabilen bir takım.

Galatasaray, Lizbon ekibine geniş alan bırakmamalı.

Diagne'nin katılımıyla hücum organizasyonları zenginleşirken, forvet arkasındaki oyuncuların da performansının yükseldiğini Trabzonspor maçında gördük.

Diagne, güçlü fiziğiyle defans oyuncularını tehdit ediyor. Rakip savunma önünde duvar olarak Onyekuru, Feghouli ve Belhanda üçlüsünün etkili pas yapmaları için istasyon oluyor.

Eğer Belhanda, Trabzonspor'a 2 gol atmışsa bu Diagne'nin rakip savunma üzerindeki etkisinden dolayıdır.



Benfica en iyi isimleri Grimaldo, Pizzi ile Jonas'ı İstanbul'a getirmedi.

Benfica, Avrupa Ligi'nden daha çok lig yarışını önemsiyor diyebilir miyiz?

Benfica'nın yıldızları getirmemesi UEFA Avrupa Ligi'ni ikinci plana attığı anlamına gelmez.

Ama Portekiz'de Porto ile Benfica arasında yıllara dayanan ciddi bir rekabet var.

Bruno ligi de düşündü Ayrıca bu iki kulüp doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hep planlar. Benfica'nın ligde Porto'yu 1 puan geriden takip etmesi ve şampiyonluk yarışında iddialı olması hocaları Bruno Lage'yi ligi de düşünmeye itmiş.



Trabzonspor maçında hakem hataları Galatasaray lehine oldu ve gelen tepkilerle MHK Başkanı istifaya kadar gitti. Bu durum Galatasaray adına hakemler üzerinde baskı yaratır mı?

MHK'nin istifasından sonra hakemlerin ayakları yere daha sağlam basacaktır.

Galatasaray-Trabzonspor maçındaki hakem hatalarını Galatasaray mı yaptırdı?

Verilenler, verilmeyenler Rize maçında Linnes'e yapılan penaltıyı Ali Palabıyık vermedi.

Serdar Aziz'in Konya maçında temiz temasına penaltı çalındı. Göztepe'de Maicon'a faul yapıldı, rakibe penaltı verildi.

Linnes'e tekme atıldı görülmedi.

Galatasaray üzerinden hakemleri etkilemek için kimse algı operasyonu yapmasın.

6 yıl 3 aydır Halis Özkahya Kadıköy'de düdük çalmıyor.

"Galatasaray düdük astırtıyor" diyenler, Özkahya için "Kadıköy'e düdüksüz bile geçemiyor" demeliler...