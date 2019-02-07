Feghouli olmasa

Galatasaray son dakikada Feghouli ile 2. golü bulmasaydı Hatayspor deplasmanında işi zora girerdi.

Luyindama'nın attığı erken gol sonrası ilk yarı boyunca oyunun ve pozisyonların hakimi Galatasaray'dı. Fernando, Onyekuru, Yunus önce kaleci Ömer'i sonra da yerine giren kaleci Akın'ı geçemediler.

Hatayspor bir antrenör takımı olduğunu kanıtladı ve sahada mükemmel pas oyunu sergiledi.

Antrenörleri İlhan Palut yönetiminde son 9 maçta yenilmemeleri ve ligde kalelerinde 12 gol görmeleri iyi savunma yaptıklarının göstergesi.

Kaleci Ömer'in atılmasıyla 10 kişi kalan Hatayspor 2. yarıda 11 kişilik Galatasaray'a karşı 15 kişilik bir mücadele koydu. Donk'un çıkıp Belhanda'nın girmesi hareketlilik getirse de etkili pozisyon üretmesini sağlamadı. Oysa ilk yarıda Aslan sürekli Onyekuru'nun bölgesinden hücum etmiş ve ciddi gol pozisyonları bulmuştu.

Belhanda, Galatasaray'ın hücum anlayışını sağ tarafa taşıyınca Onyekuru'nun bölgesi bir anda etkisizleşti.

Caner-Korksihko ikilisi G.Saray'ın kanatlarını zorlarken Hatay'ın net pozisyonlar bulmasını sağladı.

Feghouli'nin son 10 dakikadaki oyuna verdiği destek ve enerji turu getirebilecek bir skor kazandırdı.

Feghouli'nin golü öncesi Linnes'in topu kapmak için gösterdiği çaba müthişti.

Luyindama mükemmel bir gole imza attı ancak aşırı özgüvenli oynuyor. Ama zaman zaman dağınıklık yaşıyor. Süper Lig'de daha garanti oynamazsa Galatasaray savunması sürprizler yaşayabilir.

Mitroglou'nu fizik olarak hazır bulmadım. Diagne'nin katılımı Galatasaray'ın golcü eksikliğini tamamlayacaktır.

Fatih Terim ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah geride kalanlara ömür ve sabır versin. Talat Baba'nın mekanı cennet olsun.