Operasyon – Levent Tüzemen – Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Operasyon

'ın, eksik 'a karşı coşkulu, etkili, mücadele gücü yüksek, tempolu güzel oyunu ve aldığı galibiyette maalesef hakem kararları etkili oldu.

Ümit Öztürk'ün Marcao'nun Ekuban'a yaptığı faul pozisyonu nda net penaltıyı vermemesi akıllara ziyandı. Diagne'nin attığı gol öncesi gece boyunca mükemmel oynayan genç kaleci Arda'nın şanssızlığıydı. Çünkü Arda'nın kayarken sağ ayağı koşu halindeki Onyekuru'nun ayağına temas ediyor.
Pozisyon net penaltıydı. Ancak kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak adına VAR'da görev yapan , "Penaltı doğru" dese bile hakem Öztürk ekrana gelip pozisyonu süzüp karar verse daha doğru olurdu.

Galatasaray'ın baskısına ve kontrolüne geçen oyunda da çok iyi mücadele etti ve Muslera'nın kalesine akıllı ataklar yaptı.

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Çok övdüğümüz Marcao, Rodallega'nın golünde kolay çalım yedi, üstelik kontrolsüz girişinden dolayı penaltı olması gereken pozisyonda Ekuban'ın ayağına bastı. Marcao ile Luyindama arasında ciddi bir uyum problemi var. Marcao-Luyindama ikilisi anlaşamazsa Galatasaray savunmada sorunlar yaşar.
golsüzlüğünü Trabzon'a karşı giderdi. İlk golünde şanslıydı ama ikinci golü jenerik olacak güzellikteydi.
Hakem kararlarına baktığımızda Galatasaray'ın güzel oyununu ve galibiyetini engelleyebilecek kararlar ortaya çıktı. Burada ciddi bir operasyon var. Acaba bu operasyon yönetimini devirmek üzerine yapılmış bir hamle mi, yoksa Galatasaray'ı tartışılabilecek konuma getirmek için mi?

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 11 Şubat 2019, Pazartesi
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