Mahkum kaldı

Galatasaray'ı bu sezon Avrupa maçları dahil ilk yarısını mahkum oynadığı bir maç görmedim.

Belhanda yeterli sorumluluk almayıp kaçak oynayınca G.Saray ilk 45'te rakip kaleye gidemedi.

Alanya, sert oyunuyla G.Saraylı oyunculara alan savunması yaparak hızlı hücum şansı vermediği gibi art arda pas yapmasını da engelledi.

Mariano'nun yerine giren Ömer ve Linnes kanat bindirmeleri yapamayınca Galatasaray rakibin hücum presi karşısında mahkûm oynadı.



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Alanya'nın golü baskette son saniyedeki üçlüklere benziyor. Muslera'nın bu vuruşu beklememesi kalitesine yakışmadı.İkinci yarıya Feghouli'nin golüyle başlamak G.Saray'a ciddi bir moraldi.Oyun tam Galatasaray baskısına dönüşürken rakip sahada istasyon olacak Mitroglou 'yu Sinan ile değiştirmek yanlıştı.Madem Sinan oynayacaktı Mitroglou oyuna sonradan girseydi. Galatasaray'ın bu kadar çok baskı yediği maçta 1 puan almasını ve hatta yenilmemesini bir şans olarak görüyorum.

Ancak Mariano ve Fernando ikilisinde ciddi bir mutsuzluk gözlemledim.

Acaba Maicon'un sözleşmesinin dondurulması bu ikiliyi olumsuz mu etkiledi?

Luyindama'nın heybetli bir görüntüsü var ama ilk maçta ciddi bir uyum sorunu yaşadı. Oysa Marcao ilk maçında 40 yıllık G.Saraylı gibiydi.

Marcao'nun topu oyuna sokması ve dikine hareket etmesini Luyindama'da göremedik.

Her hafta Galatasaray için final.

Başta Ndiaye olmak üzere oyuncular öfke krizine girip kart görmemeli.