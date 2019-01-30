Bir yıldız doğuyor

Fatih Terim, Ozan Kabak'tan sonra yeni bir yıldız daha yaratıyor. Boluspor maçında ön plana çıkan isim genç yetenek Yunus Akgün oldu. Bir maçta 3 gol atarak tarihe geçen Yunus sadece golcülüğüyle ön plana çıkmadı, takım savunmasına verdiği destekle de alkış topladı. Yunus attığı 3 golün yanı sıra Muğdat'a yaptığı asistle onun da golle tanışmasını sağladı.

Galatasaray'ın Boluspor önündeki iki özelliği ön plana çıktı.

1- Takım savunmasına önem vererek maç boyu ciddiyeti elden bırakmayarak oynamak.

2- İtalyan kondisyoner Bartali'nin dokunuşlarıyla elde edilen fizik gücün maç boyu sahaya yansıması.



Galatasaray'da sadece Yunus ön plana çıkmadı. Pas hataları yapmasına rağmen Muğdat çalışkanlığı ve mücadeleci ruhuyla 90 dakika sahada basmadık yer bırakmadı.

Göztepe maçında ağır sahada mücadele etmesine rağmen Bolu'ya karşı 90 dakika oynayıp fiziksel olarak güçlü olduğunu gösterdi.

İsmail Çipe'yi yine beğendim.

Bolu'nun 2 net pozisyonunda doğru yer tutarak ve yere yatmayarak müthiş iki golü kurtardı. Çipe, Muslera'nın arkasında beklemesine rağmen hızlı kendini geliştiriyor.