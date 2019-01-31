İyi golcü pahalı olur

Diagne sezon başından bu yana Galatasaray’da olsaydı, Cimbom ligde lider olur, Avrupa kulvarına da Şampiyonlar Ligi’nden devam ederdi.

İlk yarıyı forvetsiz geçiren Galatasaray, Diagne ile anlaştı. Bu oyuncunun transferi ve maliyetleri için ne düşünüyorsunuz?



Süper Lig'de Kasımpaşa forması ile 17 maçta 20 gol atan Diagne, Galatasaray'ın gol sıkıntılarını kökünden çözer. Senegalli golcü, Galatasaray'da kanatlardan fazlasıyla gol ortaları alır. Diagne, sadece vuruş özellikleri olan bir oyuncu değil yüksek toplara müthiş bir kafa vurma kalitesine sahip. Dünyanın neresinde olursa olsun iyi golcüler pahalı olur. Bu değişmez. Diagne, bu ligi iyi tanıyor. Rakip savunma oyuncuların zafiyetlerini de iyi biliyor. Avrupa'dan alınacak iyi ve kaliteli golcülerin de bonservisleri çok yüksek. Diagne ile yurtdışından gelecek golcünün arasındaki en büyük fark uyum sorunudur. Diagne, İstanbul'da yaşamaya alıştığı için Galatasaray'da bir uyum eksikliği çekmez. Diagne sezon başında Galatasaray'da olsaydı, takımın Avrupa'da ve ligde girdiği gol pozisyonlarında Sinan Gümüş ve Eren'in kaçırdığı fırsatları kesin gol yapardı. Galatasaray da Süper Lig'de lider olur, Avrupa kulvarına da Şampiyonlar Ligi'nden devam ederdi.



Galatasaray elindeki parasını Diagne ve Marcao'ya yatırmış görünüyor. Bu durum UEFA ile sıkıntı yaşamasına yol açar mı?



Galatasaray yönetimi transferlere ne kadar para harcaması gerektiğini biliyordur. Başkan olduğu günden itibaren "Ayağını yorganına göre uzat" politikası uygulayan Mustafa Cengiz'in başını UEFA ile derde sokabilecek hiçbir hamleye imza atmayacağını biliyorum. Ayrıca Galatasaray, Rodrigues ve Ozan Kabak transferlerinden kasasına 18 milyon euro koydu. Marcao için Chaves'e 4 milyon euro'luk bonservis bedeli peşin değil uzun vadede ödenecek. Diagne iyi bir golcü. Seyircisi, medyası olmayan, oyun planı kompakt futbola dayanan Kasımpaşa'da eğer Diagne 20 gol atıyorsa Feghouli'nin, Belhanda'nın, Onyekuru'nun yapacağı ortalardan Senegalli forvet daha fazlasını gol bulur. Ayrıca Galatasaray, Tarık Çamdal'dan sonra Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile de yollarını ayırdığında bu oyuncuların maliyetleri de kasaya artı yazacak. Başkan Cengiz, hesap-kitap yapmadan gözü kapalı bol keseden para harcamaz.



TREZEGUET'NİN DE ALINMASI GEREKİYOR



Takıma yapılan forvet takviyesinin ardından Galatasaray'ın ligde ve Avrupa Ligi'nde şansı ne olur?



Galatasaray son 2 kupa 2 lig maçında toplam 12 gol atıp, 1 gol yedi. Marcao'nun gelişiyle savunma zafiyeti de çok azalacaktır. Diagne'nin golcülüğü UEFA kulvarında Galatasaray'a gol yollarında ciddi güç katar. Ben Diagne'nin dışında Trezeguet'nin de alınması gerektiğini düşünüyorum. Kasımpaşa'da Diagne'nin attığı gollerin çoğunun altında Trezeguet'nin asistleri var. Yani Diagne- Trezeguet ikilisi etle tırnak gibi olmuş.



DİAGNE'NİN GELİŞİ SİNAN'A YARAR



Sinan Gümüş nasıl etkilenir?



Sinan Gümüş zaten devşirme bir golcü. Bu yüzden Diagne'nin gelişinden etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Tam tersine gerçek yeri olan kanada geçeceği için mutluluk hissedeceğine inanıyorum. Diagne ile birlikte oynamak Sinan'ı da rahatlatır. Daha özgür davranmasını sağlar. Ayrıca sürpriz golcü olarak da sahne alır.



KUPANIN FAVORİSİ



Türkiye Kupası'nda bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir yok. En güçlü rakip olarak Trabzonspor gözüküyor. Aslan kupada ne yapar?



Fatih Terim'in olduğu yerde Galatasaray her kupaya taliptir. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray bu yıl da kupanın favorisidir. Fatih hoca rakibin gücüne göre elindeki kadroyu kullanmaktadır. Hatayspor maçında bir kademe güçlü bir kadro sahada görev yapacaktır.



ÇALIŞAN KAZANIR



Ozan Kabak'tan sonra Yunus Akgün de öne çıktı. Galatasaray Akademisi, kulübün geleceğini kurtarabilir mi?



Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer olması, Galatasaray Akademisi'nden yetişen gençlere ciddi bir rol model olacaktır. Başta Yunus Akgün olmak üzere diğer gençler Galatasaray'da oynamak ve kalıcı olmak için önlerine konulan fırsatı değerlendirmek için mücadele edeceklerdir. Fatih Terim prensip olarak futbolcuya fırsatı tanır. O futbolcunun üzerindeki formanın kalıcı olması için en büyük fırsat kendi elindedir. Yani çalışan kazanır ve kazandırır.



EN İYİ TRANSFER KONDİSYONER BARTALİ



İtalyan kondisyoner Bartali sonrası oyuncuların fizik gücündeki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Galatasaray 4 maçta 4 galibiyet aldı. Oynanan kaliteli oyundan çok Galatasaraylı futbolcuların güçlü bir fizik kondisyona sahip olmaları göze çarptı. Bu değişimde Fatih Terim'in İtalyan kondisyoner Bartali'yi getirmesinin büyük payı var. Ligin ilk yarısında Galatasaray 60'tan sonra fizik güç olarak oyundan düşüyordu. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımıydı. Süper Lig'de de koşu kalitesi olarak en alttan 4. durumdaydı. Galatasaray'ın 2. yarıdaki en büyük transferi öncelikle Bartali sonra da takıma kazandırdığı fiziksel güç olacaktır.