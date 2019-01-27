Zirve yürüyüşü

Marcao Galatasaray'a gelirken keşke yanında kendisi gibi güçlü bir santrfor getirseydi.

Marcao kuvvetli oluşunun yanı sıra yüksek top tekniği, kademe anlayışı, gelişigüzel pas vermemesiyle ve topu oyuna etkili sokmasıyla göz doldurdu.



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Zorlu zeminde sezonun ilk yarısında Galatasaray'da görmediğimiz fiziksel direnci gördük. İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin Antalya kampında çalıştırma metodları o kadar etkili olmuş ki; hep ayakta kaldı.Çalışkanlığı ve hızıyla ön plana çıkan, Linnes'ten etkili destek alan Onyekuru Galatasaray'ı sürekli hücuma taşıdı. Ancak gol vuruşu konusunda etkisiz kaldı. Feghouli istekliydi. Sinan'ın arka direğe kestiği mükemmel topu gol yapmalıydı.Galatasaray'ın 35 ile 45 dakika arasında kurduğu 10 dakikalık baskıda Ndiaye, Feghouli, Sinan ve Onyekuru final vuruşlarını etkisiz yaptı. Kaptan Selçuk İnan 'ın ağır zeminde kaybolacağını düşündüm ama yanıldım. Selçuk paslarını etkili kullandığı gibi Onyekuru'yu sürekli Göztepe savunmasının arkasında topla buluşturdu. Maicon'un takımı sabote edercesine yaptığı penaltı kaçmasa Galatasaray, kritik ve zorlu maçı kaybedebilirdi.

Mariano'nun ortasında günün çalışkan ismi Sinan'ın göğsü ile attığı fantastik gol Galatasaray'ın zirve yürüyüşünü sürdürmesini sağladı.

Onyekuru, sol tarafa geçtikten sonra etkili oynuyor.

Ama gol vuruşlarını nedense Göztepe karşısında gerçekleştiremedi.

Onyekuru, korkak bir oyuncu.

Baskı altında olmadığında mükemmel vuruşlar yapıyor rakibi ensesinde hissettiğinde ise doğru düşünemiyor.