Zirve yürüyüşü
Marcao Galatasaray'a gelirken keşke yanında kendisi gibi güçlü bir santrfor getirseydi.
Marcao kuvvetli oluşunun yanı sıra yüksek top tekniği, kademe anlayışı, gelişigüzel pas vermemesiyle ve topu oyuna etkili sokmasıyla göz doldurdu.
Çalışkanlığı ve hızıyla ön plana çıkan, Linnes'ten etkili destek alan Onyekuru Galatasaray'ı sürekli hücuma taşıdı. Ancak gol vuruşu konusunda etkisiz kaldı. Feghouli istekliydi. Sinan'ın arka direğe kestiği mükemmel topu gol yapmalıydı.
Mariano'nun ortasında günün çalışkan ismi Sinan'ın göğsü ile attığı fantastik gol Galatasaray'ın zirve yürüyüşünü sürdürmesini sağladı.
Onyekuru, sol tarafa geçtikten sonra etkili oynuyor.
Ama gol vuruşlarını nedense Göztepe karşısında gerçekleştiremedi.
Onyekuru, korkak bir oyuncu.
Baskı altında olmadığında mükemmel vuruşlar yapıyor rakibi ensesinde hissettiğinde ise doğru düşünemiyor.