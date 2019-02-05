Diagne Galatasaray'a güç katar

Diagne'nin takıma gelişi neler kazandırır?

Gomis'ten sonra Galatasaray mükemmel ve heybetli bir golcüye daha kavuştu. Diagne çabuk, iki ayağını kullanabilen, istasyon olup arkadaşlarının hücumda çoğalmasını sağlayabilen bir golcü.

Ayrıca Diagne'nin hava toplarındaki üstünlüğü de Galatasaray'ın gol gücünü artıracaktır.

Mbaye Diagne ile Galatasaray oyun kalitesi ve gol pozisyonu üretme konusunda zenginleşir.



Mitroglou'yu Alanya karşısında nasıl buldunuz?

Marsilya'nın hocası Rudi Garcia'nın Mitroglou ile ilgili yorumuna bakalım:

"Kostas koşan bir oyuncu değildi.

Top ayağına gelince oynayabiliyordu.

Kendine güveni de dibe inmişti" Mitroglou bir marka Yunan golcü için Galatasaray yeniden ayağa kalkma adına bir fırsat olmalıdır. Çünkü Kostas Mitroglou marka değeri ve tanınmışlık olarak Diagne'nin çok önünde. Kalitesini belgelemek için Benfica'daki golcü kimliğine kavuşmalıdır.

Galatasaray kendisine inandığı için bu transferi yaptı. Sadece Alanyaspor maçına bakıp Kostas Mitroglou'nu eleştirmek haksızlık olur. Türk Telekom Stadı'ndaki performansını da görmek gerekir.

Ayrıca Diagne gibi bir golcüyle birlikte oynamak Mitroglou'nun performansını da yukarı çeker.



BU DERİN KADRO 3 KULVARA YETER



Galatasaray, Şubat ayında 7 maç yapacak, Başakşehir 3. Bu nasıl etkiler?

Türkiye'de 3 kulvarda oynayan tek takım Galatasaray. Bu tablo Fatih Terim'in ve sarı-kırmızı camianın yarışmacı bir ruha sahip olduğunu gösteriyor.

Kadro derinliğine bakarsak Galatasaray 3 kulvarda da yoluna devam etme şansına sahip. Başakşehir ise sadece haftada tek maç oynayacak. Kupadan da anlamsız bir şekilde elendiler.

3 günde 1 maç yapmak ile haftada 1 maç yapmak arasında fiziksel performans olarak ciddi farklar vardır.

35 yaşındaki Robinho, 34 yaşındaki Demba Ba, 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, 36 yaşındaki Mossoro, 34 yaşındaki Clichy, 35 yaşındaki Adebayor gibi yaşlı oyuncularla sadece tek lig oynanır.

Eğer Galatasaray kupayı boşlayıp Avrupa'ya devam etmemiş olsaydı lig yarışında zirvede olurdu.

Ben yine de Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi Galatasaray'ın fiziksel performansını dikkatli kullanacağını ve 3 kulvarda da en iyi yerde olmak için mücadele edeceğini düşünüyorum.



HİÇ ÇEKİNMİYOR



Luyindama ilk karşılaşmada nasıl oynadı?

Kongolu stoper için olumsuz bir görüş belirtmedim. Ama bir gerçeği de vurgulamam gerekir. Luyindama'nın rakip üzerinde çekingenlik yaratacak heybetli bir fiziği var. Mücadele ederken topa kafa sokmaktan çekinmiyor. Alanyaspor önünde çok etkili değildi. Bunun 2 nedeni olabilir.

1- Erken kart gördü.

2- Uyum sıkıntısı yaşadı.

Marcao ile Luyindama'yı karşılaştırırken iki oyuncunun başlangıç maçlarına göz atmak lazım.

Marcao geldi mükemmel oynadı, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Marcao'nun en büyük özelliği topu oyuna dikine sokması.

Sakinliği. İkili mücadelelerde yıkılmaması ve ters kademeye çabuk girmedi. Marcao bu özelliklerinin yanı sıra çok zeki bir oyuncu.

Luyindama'nın da uyum sorununu atlattıktan sonra özelliklerini sahaya yansıtacağına inanıyorum.



FATİH TERİM ŞUT İSTER



Alanya maçında Galatasaray sadece 5 şut attı. Bu verimsizliğin sebebi nedir?

Galatasaray nedense çok fazla şut atan bir takım değil. Benim tanıdığım Terim gerek Galatasaray'da gerekse Milli Takım'da görev yaparken oyuncularına "Kaleye şut atın" talebinde bulunur.

Alanyaspor çok koşup sert oynayınca hakem Alper Ulusoy da bu sertliğe prim tanıyınca Galatasaray'ın oyun planı arıza yaptı. Rakip kalede çok pozisyon üretemedikleri için şut atabilecek alanları da bulamadılar.

Yine de Galatasaray, Alanya'da maçı kazanabilirdi. Ankaragücü ve Göztepe maçlarında goller atan Sinan Gümüş genç kardeşi Yunus'a bir pozisyonda topu çıkartmış olsaydı kesin gol olurdu.

Aynı pas vermeme hatasını Younes Belhanda da yaptı.



BELHANDA'NIN RESMEN BİR EŞREF SAATİ VAR



Belhanda ilk isabetli şutunu 20. haftada attı. Ndiaye, Osmanlı'daki gibi oynar mı?

Fatih Terim, Belhanda'ya güveniyor.

Alanya'da bir devre yoktu. İkinci yarı Galatasaray'ın en iyisiydi.

Belhanda'nın bir eşref saati var.

Ne zaman keyif vereceğini ne zaman azap çektireceğini çözebilecek bir aygıt yok. Terim'in Belhanda'yı 8 numaraya çekip, forvet arkasına Ndiaye'yi koymasını beklenmiyor. Ancak Ndiaye gerektiğinde Osmanlı'daki gibi 10 numara pozisyonunda oynar.



KEŞKE SİNAN OYNASAYDI



Fatih Terim'in yeni oyuncularla maça başlaması doğru muydu?

Luyindama tercihinde Fatih Terim doğru yaptı.

Keşke Mitroglou ile maça başlamasaydı. Hatırlatayım;

Drogba geldiğinde deplasmandaki Akhisar-Galatasaray maçına oyuna sonradan girmiş 1 gol atıp, Burak Yılmaz'a da 1 gol attırmıştı.

Hasta denilen ama sonradan oyuna giren Sinan Gümüş keşke ilk 11'de başlasaydı. Galatasaray takımı ilk 45 dakikada Alanya'ya karşı öyle bir mahkum futbol oynadı ki rakip kaleye hücum edemedikleri için Mitroglou'nu ekranda bile göremedik.

Bu arada sağ bek Mariano'nun sakatlanması sürpriz oldu ve Galatasaray'ın hücum düşüncelerine darbe vurdu.

Ndiaye-Fernando ikilisi vasatın altında kaldı. Son kupa maçında 90 dakika etkili oynayan Selçuk ilk 11'de başlayabilir. Ndiaye gerekirse kulübeden oyuna girerdi.



İPLER ARTIK BAŞAKŞEHİR'DE



Galatasaray takıldı, Başakşehir kazandı. 8 puanlık fark kapanır mı?

Medipol Başakşehir büyük bir avantaj ele geçirdi.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın Başakşehir'e karşı alacakları galibiyet bile bu tabloya göre şampiyonluk için yetmiyor.

Yani iki büyüğün şampiyonluk şansı kendi ellerinde değil.

Tek rakibi kendisi Eğer Abdullah Avcı ve öğrencileri takılırlarsa iki büyüğe şans doğar.

Bu aritmetiği yaparken Galatasaray ile Beşiktaş'ın önündeki maçları kazanacaklarını düşünüyoruz.

Başakşehir iki büyüğe yenilip diğer maçlarda puan kaybetmez ise yarış Fatih Terim ile Şenol Güneş ile arasında olur.

İkincilik biletini cebine koyan takım Devler Ligi'ne kalır.

Ayrıca Başakşehir'in F.Bahçe ile de oynayacağı maçı da gözden kaçırmayalım. Sonuç Başakşehir'in rakibi öncelikle kendisidir.



GOLCÜ İŞİ ÇÖZER



Deplasman sıkıntısı nasıl aşılacak?

Galatasaray'ın bu sezonki deplasman zaafiyetinin en belirgin hastalığı Diagne gibi golcüye sahip olamamasıydı. Ayrıca 9. haftada Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra kilit oyuncuların çok ceza alması takımın iskeletini ve oyun ritmini olumsuz etkiledi.

Diagne'li Galatasaray artık deplasman sıkıntlarını da çözecektir.