Tesadüf değil – Levent Tüzemen – Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Tesadüf değil

kenti 'nin hayat damarlarından birisidir. Vatanseverlik ve milliyetçilik anlayışıyla Trabzon, Türkiye'nin dengesidir. Ancak Türkiye'de yaşanan terör olaylarına Trabzon kenti asla geçit vermemiştir.
Nedense Trabzon'u yıpratmak adına futbol takımı üzerinden bazı oyunlar oynanıyor. F.Bahçe'nin dönüşü kurşunlanması, kirli ellerin marifetiydi, amaç Trabzon'u yaralamaktı. G.Saray ile Trabzon arasındaki dostluğu bozmak için son dönemlerde iki kulüp arasında oynanan maçlarda çok ciddi ve anlamsız hakem hataları yapılıyor.
Trabzon kentinin acaba sabrını mı test ediyorlar. 'a yapılan hataların tesadüf olmadığını düşünüyorum.

***

Hakem hataları, 'yi yıpratmayı da mı kapsıyor? Haziran ayında yapılacak seçimler öncesi birileri el altından birilerini mi organize ediyor. üyelerinin ve hakemlerin paralarını TFF ödüyor.
MHK Başkanı'nı TFF atıyor.
Başkan , bu hataların ileride daha büyük olaylar yaratmasını engellemek için kendine bağlı kurumlarla ciddi bir toplantı yapmalı ve kesilecek parmaklar varsa acımamalı.
Hakem 'ün G.Saray- Trabzon maçında Marcao'nun Ekuban'ın ayağına basması bana göre penaltıydı. VAR hakem Ümit Öztürk'ü 'gel görüntüyü izle' sonra karar ver, diye çağırdı. Hakem Öztürk pozisyona baktı ve kendine göre penaltı olmadığı kararını verdi. VAR da olsa son karar hakemin.
Penaltı pozisyonunda Öztürk, ya inanmadı ya da pozisyonu süzemedi. Ümit Öztürk'ü MHK büyük ihtimalle dinlendirecek.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 12 Şubat 2019, Salı
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