Tetikçi!

Portekiz ülke olarak sadece Atlas Okyanusu ve İspanya'ya bakıyor. Portekiz en güçlü ekonomik ilişkilerini İspanya ile yürütüyor. UEFA Hakem Komitesi yani bir dönem TFF'den yüklü para alan Rozetti ve ekibi Galatasaray- Benfica maçına İspanyol hakem Manzano'yu gönderiyor. UEFA'nın elindeki hakemlere kıran mı girdi!

Portekiz lobisi İspanyol hakemin atanmasını sağlıyor.

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Eğer Şenes Erzik olsaydı bu atama yapılamazdı. İspanyol hakem 26'ncı dakikada uydurma bir penaltı vererek Galatasaray'ın baskılı oyununa hançer sokuyor, Fernando 'ya kart gösterip Lisbon'a gitmesini engelliyor. Manzano'nun bu tetikçiliği ilk değil ki... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı gruptaki Schalke-Porto maçını da Manzano yönetti. O maçta Porto'ya iki penaltı çaldı; Alex Telles birini kaçırdı. Belli ki İspanyol hakem resmen Portekiz takımlarının tetikçisi olmuş. İkili mücadelelerde Galatasaray'ın aleyhine düdükler çaldı, Benficalı oyuncuların ayak basmalarına, itmelerine kart bile göstermedi.

Galatasaray taraftarı İspanyol hakemin tetikçi kararlarına rağmen ikinci yarı başlarken takımına müthiş bir destek verdi; Galatasaray'ın isyankar ruhu ön plana çıktı.

Luyindama'nın golü tribünleri ve oyuncuları bir anda ateşleyip kenetledi. Ancak hücum ederken savunmada hata yapmamak gerekiyor. Marcao'nun kaçırdığı Seferovic golü atınca Galatasaray'ın direnci kayboldu. Şuursuz baskı gol getirmedi. Lisbon'daki rövanş Galatasaray için formalite oldu.

Bundan sonra hedef lig ve kupa olacak.

NOT: Benfica'daki Gedson Fernandes tam bir enerji küpü, Sahanın her yerine koştu, bastı mücadele etti. Djagne eğer kenarlardan Trezeguet'nin yaptığı gibi ortalar alamazsa gol pozisyonu üretmekte zorlanır.