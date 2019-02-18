Panik yok – Levent Tüzemen – Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Panik yok

Trezeguet'nin Muslera'ya frikikten attığı gol sonrası " paniğe girer mi?" diye düşündüm. Çünkü 'nın kontratak taktiğinin ön plana çıkacağını düşündüm.
Sahneye -Feghouli ikilisinin çıkacağının hesabını Mustafa hoca da yapmamıştı.
Belhanda'nın mermi gibi şutu ile gelen gol ve ardından mükemmel koşu yapan Feghouli'ye attırdığı gol Galatasaray'ı sadece öne geçirmedi, oyunun tüm kontrolunu ele almasını sağladı.

Donk-Selçuk ikilisi orta alanı mükemmel organize etti ve yönetti.
Etkisiz gibi görünen Diagne sabit oynamayıp, sürekli yer değiştirince Kasımpaşa savunmasının savrulmasına neden oldu.
Kasımpaşa'nın bu dağınıklığında Feghouli gizli golcü rolünü üstlenip iki mükemmel gole imza attı.
Marcao-Luyindama ikilisi riske girmeden garanti pas oynamaya özel gösterdi.
Linnes sakatlanıncaya kadar Galatasaray sağ tarafı kullandı ve Belhanda- Feghouli ve Norveçli sağ bekle etkili pozisyonlar üretti.
Gecenin yıldızları Belhanda ile Feghouli idi. İki Afrikalı iyi oynama konusunda birbirleri ile adeta yarıştı.
Popov'un markajında istediği boş alanları bulamayan Onyekuru, Feghouli'ye asist yaparken topları egoistçe kullanmamaya özen gösterdi.
Kendisine hep ters gelen Kasımpaşa deplasmanında skor olarak geriye düşüp sonra farklı kazanmak Galatasaraylı oyunculara zirve yarışında ciddi moral olacaktır.
İki önemli uyarım var:
1- Feghouli'nin hat-trick yaptığı maçta attığı üçüncü golde büyük pay hakem 'a ait.
Çünkü Belhanda'ya yapılan faulu kesmedi, avantaj uyguladı ve Feghouli de golü attı.
2- Kaleci Muslera'nın Trezeguet'nin frikik golünü kapattığı köşeden yemesi kalitesine yakışmadı.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 18 Şubat 2019, Pazartesi
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