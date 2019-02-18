Panik yok
Trezeguet'nin Muslera'ya frikikten attığı gol sonrası "Galatasaray paniğe girer mi?" diye düşündüm. Çünkü Kasımpaşa'nın kontratak taktiğinin ön plana çıkacağını düşündüm.
Sahneye Belhanda-Feghouli ikilisinin çıkacağının hesabını Mustafa hoca da yapmamıştı.
Belhanda'nın mermi gibi şutu ile gelen gol ve ardından mükemmel koşu yapan Feghouli'ye attırdığı gol Galatasaray'ı sadece öne geçirmedi, oyunun tüm kontrolunu ele almasını sağladı.
Etkisiz gibi görünen Diagne sabit oynamayıp, sürekli yer değiştirince Kasımpaşa savunmasının savrulmasına neden oldu.
Kasımpaşa'nın bu dağınıklığında Feghouli gizli golcü rolünü üstlenip iki mükemmel gole imza attı.
Marcao-Luyindama ikilisi riske girmeden garanti pas oynamaya özel gösterdi.
Linnes sakatlanıncaya kadar Galatasaray sağ tarafı kullandı ve Belhanda- Feghouli ve Norveçli sağ bekle etkili pozisyonlar üretti.
Popov'un markajında istediği boş alanları bulamayan Onyekuru, Feghouli'ye asist yaparken topları egoistçe kullanmamaya özen gösterdi.
Kendisine hep ters gelen Kasımpaşa deplasmanında skor olarak geriye düşüp sonra farklı kazanmak Galatasaraylı oyunculara zirve yarışında ciddi moral olacaktır.
İki önemli uyarım var:
1- Feghouli'nin hat-trick yaptığı maçta attığı üçüncü golde büyük pay hakem Ali Palabıyık'a ait.
Çünkü Belhanda'ya yapılan faulu kesmedi, avantaj uyguladı ve Feghouli de golü attı.
2- Kaleci Muslera'nın Trezeguet'nin frikik golünü kapattığı köşeden yemesi kalitesine yakışmadı.