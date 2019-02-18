Panik yok

Trezeguet'nin Muslera'ya frikikten attığı gol sonrası "Galatasaray paniğe girer mi?" diye düşündüm. Çünkü Kasımpaşa'nın kontratak taktiğinin ön plana çıkacağını düşündüm.

Sahneye Belhanda-Feghouli ikilisinin çıkacağının hesabını Mustafa hoca da yapmamıştı.

Belhanda'nın mermi gibi şutu ile gelen gol ve ardından mükemmel koşu yapan Feghouli'ye attırdığı gol Galatasaray'ı sadece öne geçirmedi, oyunun tüm kontrolunu ele almasını sağladı.