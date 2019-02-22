Bu formatla olmaz! – Levent Tüzemen – Fotomaç
22 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Levent Tüzemen Bu formatla olmaz!

Bu formatla olmaz!

'de kadrosu oyuna ve topa hükmedebilir. Ama Avrupa'da topla fazla oynamak marifet değil. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Galatasaray en etkili oyunlarını ve en güçlü pozisyonlarını İstanbul'daki L.Moskova ile deplasmandaki Porto maçlarında oynadı. Neden? Bu iki maçta da Galatasaray topu rakibe bıraktı.
İstanbul'da topa yüzde 34, Lizbon'da da yüzde 43 hakim oldu.
Portekizliler topu Galatasaray bırakıp mükemmel alan savunmasıyla pozisyon vermedi. Ben Benfica'nın çok fazla oyuncuyla oynadığını sandım. Çünkü hücumdan geriye dönüşleri ışık hızında oldu.

Benfica fazla enerji harcamadan Galatasaray kalabalık karşıladı ve topu kazandığında Felix, Gedson, Pizzi, Florentino gibi çabuk oyuncularla hızlı hücuma çıktı. Çok koşan Felix'te adeta turbo motor var.
Galatasaray Nagatomo-Onyekuru ikilisi dışında hızlı ve çabuk rakip kaleye gidecek oyuncular yok.
Diagne de sprinter santrfor olmadığı için etkisiz kaldı ve güçlü fiziğini kullanamadığı gibi Galatasaray katkı veremedi.
Benfica savunmasını ancak tipi golcülerle aşabilirsin.
Listeye yazılmayan Mitroglou da olsaydı Benfica'nın oyun anlayışında etkisiz kalırdı.

Benfica sadece sistem değil ezber takımı. Pas oyununa geçerken hücum hattı nereye koşacağını ve orta yaparken topu nereye keseceklerini biliyorlar.
Galatasaray takım olarak pas ritmini oturtamadı. Duran topları etkili kullanamadı.
Feghouli topla buluştuğunda hep iki Benficalı bastı.
Eğer yüzde 35 topa hükmedip güvenli oyun içinde 'a pozisyon vermeden kazanıyorsa de G.Saray için bu oyun formatını düşünmelidir.
Bu arada Emre Akbaba'nın attığı golde ofsayt yoktu.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 22 Şubat 2019, Cuma
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Levent Tüzemen - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN