Bireysel beceriyle...

Akhisar deplasmanı Galatasaray için zor bir eşikti. Çünkü Okan Buruk'un öğrencileri büyüklere karşı kaybettikleri maçlarda bile iyi oynamışlardı.

Galatasaray ilk 20 dakikada Rodrigues ile iki mükemmel gol buldu. Özellikle ilk golde Linnes-Fegholi-Rodrigues üçlüsünün çabuk düşünüp, çabuk paslaşması göz alıcıydı. Büyük takım böyle bir skordan sonra oyunun hakimiyetini rakibe veremez. Ancak G.Saraylı oyuncular gereksiz bir rehavet içine girip 'maç bitti' psikolojisiyle laubali oynadılar.

Ali Palabıyık'ın ürettiği olmayan penaltıyı eğer Soner gole çevirseydi, G.Saray psikolojik olarak dağılabilirdi.

İkinci yarının hemen başında G.Saraylı oyuncuların geriye yaslanarak skoru korumu psikolojisiyle hareket etmeleri oyunu ve topa hakim olmayı düşünmemeleri Akhisar'ı cesaretlendirdi.

51. dakikada Serdar'ın şanssız şekilde kendi kalesine attığı gol G.Saray'da bir anda panik havası yarattı. Sakat Donk orta sahada etkili oynarken Selçuk-Fernando ikilisi çok etkisizdi. TT Stadyumu'nda coşan, özellikle Beşiktaş maçında 10 km. koşarak harika işler yapan Gomis, yine deplasmanda çok etkisizdi.

Hele hele kaçırdığı gol akıllara zarardı.

Yani topa 130 kilometre ile vurmak iki gol mü sayılıyor? Gomis sert değil de ayağının içiyle dokunup gol atsaydı hem Galatasaray rahatlayacak hem de Aksihar'ın direnci kırılacaktı.

G.Saray'ın panik dakikalarında paniklemeyen yine Muslera'ydı. Özellikle Muğdat ve Seleznov'un önünden çaldığı iki topla G.Saray'ı resmen ipten aldı.

Eğer bu pozisyon gol olsaydı, G.Saray'ın ruh hali maçı döndürecek seviyede değildi.

Okan Buruk, kendisine atılan iftiralara karşılık sahaya Akhisar'ı tam kadro ile sürdü. Özellikle ikinci yarıda G.Saray ile kafa kafaya oynayan mükemmel mücadele yapan ve G.Saray'ı resmen kalesine hapsettiren bir Akhisar izledik.

Galatasaray çok kıymetli bir 3 puan alırken futbol olarak fazla göz okşamadı.

Nagatomo, Rodrigues ve başta Donk ve Muslera, bireysel becerileriyle ve kaliteleriyle Galatasaray'ı ayakta tuttu. Fatih Terim en kritik anda penaltı kaçıran Gomis'e bu sorumluluğu vermeyi tekrar düşünsün.