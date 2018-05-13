Kaldı 90 dakika

Galatasaray, müthiş bir futbol keyfi veren bir ilk yarı oynadı.

Alanya ve Akhisar'daki gibi ilk 15 dakikaya 2 gol sığdırıp oyunun ve topun hakimiyetini ele geçirip rakibin direncini kırdı.

Malatya, Türkiye'nin en kompakt futbol oynayan takımı ama Rodrigues'in hazırladığı, Gomis'in yalancı koşuyla destek verdiği pozisyonda Belhanda 30.

Saniyede golü atınca Malatya'nın "Galatasaray'ı önce durdururum, sonra kontrataklarla vururum" planı çöktü.

Haftalardır G.Saray'ın ele avuca sığmayan ve Fatih Terim'le müthiş bir yükselişe geçen Rodrigues, Gomis'e attırdığı golle Alex'i yakalamasını sağladı. Nagatomo- Rodrigues ikilisi birlikte oynadığı ilk maçtan itibaren birbirlerinin oyun kalitelerini ve performanslarını yükselttiler.

Uzun süredir G.Saray'da bir kanadın iki hızlı oyuncu tarafından kullanıldığını görmemiştim. Japon yıldız sadece hücuma destek vermedi, Malatya'nın olası hızlı hücumlarını doğru kademeye girerek engelledi.



BELHANDA'YA TAM PUAN

Fatih Terim'in Ndiaye'nin gidişinden sonra Fatih Terim'in, "Sana güveniyorum" dediği Donk, Galatasaray orta alanına dinamizm kazanırırken, rakiple top arasını vücudunu akıllı koyup Malatya ataklarına izin vermedi. Donk'un defansif kalitesinden Maicon-Denayer ikilisi bal yerken, Fernando da oyunu yönlendirme konusunda özgürce hareket etti.

Bazen iyi oynayarak kazanırsınız, bazen de skoru ele geçirdikten sonra akıllı savunma yaparak oyuna tutunursunuz.

Malatya'nın 45'le 60 arasında önde yaptığı baskıyı G.Saraylı oyuncular yardımlaşarak akıllı pozisyonlar alarak püskürttüler.

Terim'in özel konuşmasından sonra hayata dönen Maicon, riske girmediği gibi hava toplarında da Boutaib'e fırsat vermedi. G.Saray taraftarı, şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak ediyor.

Maç boyu takımla beraber atağa kalktılar, güçlü ıslıklarla savunma duvarı ördüler.

Belhanda attığı gol ve takladan sonra moralman yükseldi. Oyunun içinde yokmuş gibi görünse de top kontrolünde başarılıydı, hücumdaki arkadaşlarına mükemmel servisler yaptı. G.Saray hedefine doğru yürüyor. Bir 90 dakika kaldı, camianın, teknik heyetin ve futbolcuların sakin ve sabırlı olmaları gerekir.