Levent Tüzemen: "Galatasaray yüzde 90 şampiyon"
Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı: "Sezon sonunda ipi Galatasaray’ın göğüsleyeceğini düşünüyorum. Tribünlerin pozitif yaklaşımı ve destekleri G.Saraylı oyuncular için itici güç oluşturuyor."
Terim'in başarısını teknik direktörlük kalitesine ve tecrübesine bağlıyorum. Terim hem G.Saraylı hem de Divan Üyesi. Camianın beklentilerine kulak kabartacak ve cevap verebilecek hassasiyete sahip. Tudor ise hem sıradan bir teknik direktör hem de şampiyonluk yaşamamış, büyük takım çalıştırmamış bir isim. Terim kendi kurmadığı takımın oyuncularıyla bu başarıyı yakaladı. Çünkü oyuncularla mükemmel diyalog oluşturdu. Onların kalitelerini sergilemesini sağladı. Zaman geldi hepsi ile bire bir konuştu. Tudor kendi çapsızlığını, beceriksizliğini kaybedilen maçlardan sonra suçu oyuncuların üzerine yıkarak işin içinden sıvışmaya çalıştı. Tudor ile kavga eden oyuncuların bugün Fatih Terim ile kucaklaştığını görüyoruz. Tudor öfke diliyle Terim ise sevgi diliyle oyuncularına yaklaştı... Terim ile Tudor'u kıyaslamak bile büyük hata olur. En önemlisi Galatasaray'ın göğsüne taktığı yıldızlardan biri Terim'e aitti. UEFA Kupası da bu kazandığı başarıların ve kupaların kreması oldu.
Camia havaya girdi
Son 3 haftaya girildi. Galatasaray'ın 2 deplasman maçı var. Rakiplerinin 1'er. Şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
G.Saray yüzde 90 şampiyon olmuş görünüyor. Ama maçlar kağıt üzerinde değil sahada kazanılıyor. Bir aksilik olmazsa şampiyonluğu G.Saray'ın göğüsleyeceğini düşünüyorum. Ayrıca yarıştaki 3 takımın taraftarlarına baktığınız zaman coşkuyu, kazanma arzusunu en çok Galatasaray taraftarları yaşıyor. Tribünlerin pozitif yaklaşımı ve destekleri G.Saraylı oyunculara itici güç oluyor.
ÖZBEK GÜÇ TOPLUYOR
Seçim için geri sayım sürüyor. Başkan adayları listelerini sunması için iki gün kaldı. Nasıl bir seçim bekliyorsunuz? Özbek yeniden aday olacak mı?
Dursun Özbek, yeniden başkanlığa adaylığını koyacak. Yarın Point Hotel'de bir basın toplantısı düzenleyerek aday olduğunu resmen açıklayacak. Cuma günü de hazırladığı yönetim listesini Galatasaray Divan Kurulu'na verecek. Özbek beraber çalışacağı isimleri büyük ölçüde belirledi. Camianın ağır toplarından iki ismi de yönetimine girmeleri için ikna etmeye çalışıyormuş. Eğer o isimleri ikna ederse seçime güçlü bir kadro ile girecek. Başkan Mustafa Cengiz de adaylığını koydu. İki adaylı bir seçim görülüyor. Uzun süredir Mayıs'taki seçim için çalışan Ali Fatinoğlu da Cuma günü listesini Divan Kurulu'na sunacağını söyledi. Ama yarış Mustafa Cengiz- Dursun Özbek arasında yaşanacak gibi görünüyor.
Yeniden aday olan Dursun Özbek'in listesinde kimler var?
Dursun Özbek, cuma günü vereceği 10 asil, 5 yedek isimden 9'unu belirledi. Bunlar Osman Kocaman, Rıza Morova, Ahmet Cebeci, Taner Aşkın, Erol Erkuloğlu, Prof. İbrahim Ziyal, Dikran Gülmezgil, Metin Öztürk, Kayhan Berberoğlu... Özbek yeniden başkanlığa seçilirse Sicil Kurulu Başkanlığı'na Celal Açar'ı getirecek. Açar, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in kazanan listesinde vardı. Ancak Başkan Cengiz, Açar'a 2. başkanlık görevini vermedi. Açar tepki göstererek istifa etti. Yerine de stattan sorumlu yönetici olarak yedek listedeki Mahmut Recevik girdi. Celal Açar, G.Saray'da uzun yıllar Sicil Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Eğer Özbek seçilirse Açar yeniden Sicil Kurulu Başkanı olacak.
GOMİS REKORU KIRACAK
Gomis, Beşiktaş maçında etkili değildi. Penaltıyı da değerlendiremedi. Acaba Alex'in rekoruna yaklaşması mı etkiliyor?
Penaltı kaçırdı diye Gomis'i kötü oynamakla suçlamak haksızlık olur. Gomis, Beşiktaş maçında müthiş çalıştı. Pepe'den bütün hava toplarını aldı. Önde baskı yaptı. Mücadeleden kaçmadı. Zaten Gomis mükemmel bir profesyonel. Antrenman dışında güçlü kalabilmek için salında ekstra çalışıyor. Bu zamana kadar 8-8.5 kilometre koşan Gomis, kendini aşarak Beşiktaş maçında 10 kilometre koştu. Fransız golcünün koşu kalitesinin yükselmesinde Terim'in kendisiyle yaptığı özel görüşmelerin büyük payı var. Kaçırdığı penaltıdan sonra Fatih Terim'in "Yine penaltı olsa yine Gomis'e attırırım" sözü Fransız golcüyü çok mutlu etmiş. Alex'in rekorunu kırma aşamasında olmasının bir baskı yarattığını düşünmüyorum. Gomis sezon sonuna kadar 30 golü rahat bulur.
- 2.5.2018
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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