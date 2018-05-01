Galatasaray'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

    'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak , hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, lig maçında 'a karşı 45 dakikadan fazla forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer oyuncuların yer aldığı dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, futbolcuların altıya üç pas ve baskı çalışması yaptıkları bildirildi.

    Ana bölümünde dörde dört ve bir jokerli dar alanda çift kale oyun oynanan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

    Açıklamada, karşılaşmasında ayağına aldığı darbe nedeniyle dün dikiş atılan Martin Linnes'in, özel bir bandajla yenilenme antrenmanının tamamında yer aldığı kaydedildi.

    Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen 'un tedavisine başlanırken sağ kasık adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama olan Mariano'nun tedavisine devam edildiği duyuruldu.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


    1. 1.5.2018 20:49
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