"Yuto Nagatomo'yu sormadan satmayın" – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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HEPSİ
    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    "Yuto 'yu sormadan satmayın"

    "Yuto Nagatomo'yu sormadan satmayın"
    , G.Saray'da kalmak istediğini açıkladı. UEFA'dan çıkacak kararı bekleyen G.Saray'da Terim, devreye girdi ve İnter Asbaşkanı Zanetti'yi aradı. Başarılı çalıştırıcı, "Bizimle konuşmadan kimseye satmayın" dedi.
    1. 2.5.2018
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