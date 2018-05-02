Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Galatasaray'a Nagatomo için müjdeli haber geldi.
- 2.5.2018 09:15
- Güncelleme: 2.5.2018 09:44
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Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Toplam 8
Yorum
knnbjk şenol hoca gs maçında negredo sakatlandı çıktı lens i aldı. bu larin niye alındı. lens 0 haftadır sana ne verdi. sıfır.
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Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Toplam 8
Yorum
knnbjk ayrıca transfer yasağı var sattığın kadar alıyorsun. fener naptı 10 tane adam aldı çoğu beş kuruş etmez. onlarında başında yasak vardı.
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Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Toplam 8
Yorum
knnbjk kadro yaşlı ama yine en iyi kadro beşiktaştaydı. sadece adam gibi bi forvet almadılar. cenk ide sattılar. gomis olsa açık ara şampiyondu bjk
Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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