Nagatomo kararını verdi! Sezon sonu Galatasaray'da kalıyor
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Nagatomo'da mutlu sona ulaştı

    Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı

    Galatasaray'a Nagatomo için müjdeli haber geldi.

    1. 2.5.2018 09:15
    2. Güncelleme: 2.5.2018 09:44
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